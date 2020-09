AMLO no está de acuerdo en que aumenten impuestos, como pretende Morena en el Senado

El grupo parlamentario planteó gravar herencias, aumentar un 317 por ciento el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no se deben aumentar los impuestos en términos reales, a la par que descartó que en el Presupuesto del 2021 esté contemplados incrementos tributarios, ello después de que se conoció que el grupo parlamentario de Morena en el Senado planteó gravar herencias, aumentar un 317 por ciento el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal.

"Yo creo que no deben aumentar los impuestos en términos reales, para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento. Y en el caso de los refrescos y de los productos industrializados, y de cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el Gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, en este caso contra los productos chatarra. Yo no estoy de acuerdo con eso", aseveró el mandatario nacional.

"Muchas de esas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son hereditarias en buena medida, pero se agravan con la mala alimentación, con no hacer ejercicio, con no bajar de peso. Entonces, se puede prevenir mucho, ahora se ha ido avanzando porque ya hay un nuevo etiquetado en donde se informa sobre lo que contienen los productos industrializados, Eso lo considero más importante que estar gravando, gravando y gravando estos productos", comentó el político tabasqueño.

"No [estoy de acuerdo], pero además, con todo respeto, si es el Senado, pues eso hasta que llegue la Ley de Ingresos tienen ellos la facultad de plantearlo, pero en el caso del Presupuesto eso es exclusivo de la Cámara de Diputados", agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

En un compendio de iniciativas que impulsará dentro de su agenda el grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, destacan la reforma para gravar las herencias y alentar una política de progresividad fiscal.

Aunado a estas iniciativas, el senador Salomón Jara Cruz agendó ayer martes una propuesta de ley para aumentar de 1.20 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo esta semana que era inevitable que se discutiera en el periodo ordinario de sesiones que comenzó ayer, la adopción de una reforma fiscal de carácter progresiva.

El compendio de iniciativas de Morena presenta, además, una reforma a la Ley del Seguro Social, para que los desempleados puedan acceder a sus ahorros totales en sus Afores, y otra para crear un seguro de desempleo en caso de emergencias sanitarias.

"A pesar de que el Presidente [López Obrador] hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva [...] que tengan que pagar más los que más tienen, capital, ingresos, y no es nuevo, ni tampoco es comunismo", advirtió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara alta.