AMLO no ha cumplido con su promesa de la autosuficiencia alimentaria: Sergio Esquer

El integrante del Consejo Nacional Agropecuario señala que en campaña, el ahora Presidente se comprometió a algo, que ya en el cargo no cumplió

Antonio Olazábal

A pesar de que lo prometió en campaña, Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con su compromiso de buscar la autosuficiencia alimentaria en el País, lamentó Sergio Esquer Peiro.

El integrante del Consejo Nacional Agropecuario indicó que la autosuficiencia alimentaria debe ser un proyecto de Estado, sin embargo a la fecha no se ve por dónde se esté buscando esto, ya que con las reducciones de presupuesto al campo cada día se vuelve más complicado.

"En el tema de la autosuficiencia alimentaria, que le peleamos mucho en aquella época, no había realmente una estrategia de Estado... la autosuficiencia es una estrategia de Estado, no es otra cosa, el Presidente, el Ejecutivo tiene que convencerse que es una estrategia de Estado", señaló.

"Curiosamente el tema de la autosuficiencia alimentaria los más preocupados son los países desarrollados, siempre va a haber algún tipo de subsidio y esto lo traigo a colación por lo siguiente, me llamó la atención que ahora en la campaña, de hace dos años, nuestro actual Presidente era un gran tema la autosuficiencia alimentaria, dije, 'por fin tenemos ya un tema que lo elevaron a nivel campaña' y no se lo quitó en ningún evento, y pues no", añadió.

En plática con militantes priistas donde se habló sobre economía, el agricultor sostuvo que el reducir el 40 por ciento del presupuesto del campo, aleja todo futuro de tener autosuficiencia alimentaria, además dijo estar a favor de apoyar a los pequeños productores, pero no por eso debe quedar de lado el productor comercial.

"A la hora de la hora qué es lo que está pasando, es un tema realmente que se ha manejado muy mal desde que tomó el poder, porque no nada más ha bajado el presupuesto a nivel Secretaría de Agricultura, estos dos años el presupuesto ha bajado prácticamente el 40 por ciento, pero lo preocupante es además de la baja, es que además está eliminando los apoyos de la agricultura comercial, que es la de nuestro Estado", mencionó.

"Estamos de acuerdo con el Presidente en tratar de que los pequeños propietarios y de la sobrevivencia mejoren, por supuesto que tiene que mejorar, pero no por eso vas a descartar de tajo la otra agricultura, entonces ese es un concepto que lo tenemos que entender", añadió.

"Estamos 100 por ciento de acuerdo en que se apoye a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, hay muchos programas para eso, pero eso no te dice que de tajo elimines la agricultura comercial, porque de mí se acuerdan que de seguir así, va a haber más importaciones de las que había antes".