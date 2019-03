AMLO no habla del percance de su convoy e insiste en que seguirÃ¡ viajando por carretera

AMLO no habla del percance de su convoy e insiste en que seguirá viajando por carretera

El mandatario no hizo mención directa al accidente que se registró la tarde del sábado que, de acuerdo con información confirmada por la propia Presidencia de la República, ocurrió previo al evento en Aquismón. San Luis Potosí

Sinembargo.MX

El Presidente encabezó la presentación del Sistema de Universidades Benito Juárez, ahí lo acompañó el Gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras. López Obrador también consideró que la anterior administración le dejó “un elefante reumático” que estaba hecho para “facilitar el saqueo, el robo, la corrupción”.

Durante su discurso, López Obrador hizo el compromiso de implementar el programa Sembrando Vida, “porque me lo planteó el Gobernador de San Luis Potosí”.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Desde Aquismón, San Luis Potosí, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en su administración ya no se utilizarán más los vehículos oficiales, helicópteros y aviones suntuosos para recorrer el país, pues, dijo, acabar con dicha práctica es “combatir al régimen antidemocrático, es combatir una forma de hacer política”.

El mandatario no hizo mención directa al accidente que se registró la tarde de este sábado que, de acuerdo con información confirmada por la propia Presidencia de la República, ocurrió previo al evento en Aquismón. San Luis Potosí, cuando uno de los automóviles que formaban parte de la caravana sufrió un percance luego que la caja de un tráiler rompiera los vidrios de uno de los vehículos. No se reportan personas heridas por el hecho.

El tabasqueño únicamente se refirió a la forma en que viaja por el territorio nacional, insistió que “ya no hay avión, ni helicópteros, ya el avión presidencial está en venta en California, en Estados Unidos, a ver si le gusta y le echa un ojito el Presidente Donald Trump y se lo vendemos. Porque yo no podría subirme a ese avión, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, sostuvo.

Además comentó que sólo recorriendo los caminos de México es cómo”nos vamos a enterar del estado de cómo están las carreteras”. López Obrador también insistió que durante su administración la corrupción no será tolerada, pues acabar con dicho flagelo es la fórmula para “sacar adelante a nuestro querido México, porque tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, no acabaron de saquear a México”, destacó.

El Presidente encabezó en dicho municipio de San Luis Potosí la presentación del Sistema de Universidades Benito Juárez, ahí lo acompañó el Gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras y la Secretaria del Bienestar, Maria Luisa Albores.

López Obrador también consideró que la anterior administración le dejó “un elefante reumático” que estaba hecho para “facilitar el saqueo, el robo, la corrupción”.

“El Gobierno no estaba hecho para apoyar al pueblo, el Gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, el robo, para la corrupción”, señaló durante el evento en Aquismón.

Sin embargo, dijo que con el apoyo de todos le va a quitar “las reumas” al Gobierno y va a caminar.

“Ahí vamos, empujando al elefante reumático que nos dejaron, un elefante reumático que avanza lentamente, es un cuerpo de avance lento, pero lo estamos empujando y le vamos a quitar, entre todos, para quitarle la reuma”.

López Obrador también se quejó de la burocracia, ya que, apuntó se “quiere uno hacer realidad un programa, y se lleva muchísimo tiempo”.

El Jefe del Ejecutivo estuvo esta mañana en Huejutla, Hidalgo, donde hizo un llamado al priista Omar Fayad Meneses, Gobernador de dicha entidad, para luchar junto contra la corrupción.

Por su parte, el priista presumió que su Gobierno ya ha avanzado en programas de apoyo a los más necesitados, a los adultos mayores y a los jóvenes, que se reforzarán con ayuda del Jefe del Ejecutivo federal.

AMLO RECONOCE A GOBERNADOR

Durante el evento, el Presidente dijo que el Gobernador Juan Manuel Carreras López era un buen mandatario y agradeció su apoyo.

A diferencia de la pasada gira presidencial del 29 de enero, cuando el gobernador potosino fue abucheado en Cedral, ahora fue recibido con ovaciones.

El mandatario dio un breve mensaje de bienvenida en el inicio del evento y aprovechó para pedirle apoyo federal para continuar con proyectos en la Huasteca.

Durante su discurso, López Obrador hizo el compromiso de implementar el programa Sembrando Vida, “porque me lo planteó el Gobernador de San Luis Potosí”.

El Gobernador también aprovechó la ocasión para pedirle al presidente su apoyo para continuar los proyectos carreteros Valles-Tamazunchale y Xolol-Tamuín.

El accidente ocurrió entre Huejutla, Hidalgo, y Tamazunchale, San Luis Potosí.

Entrevistado por El Universal, López Obrador aseguró que sólo fue un “raspón”. “No, fue un raspón, fue una camioneta que iba adelante”.

López Obrador se dirigía al municipio de Aquismón, en San Luis Potosí, donde encabezaría la entrega de becas en el marco del programa Universidades para el Bienestar.

Durante estos trayectos el gobernante mexicano suele detenerse a comprar alguna bebida de frutas, momentos que aprovecha para grabar vídeos que luego se transmiten por su cuenta oficial de redes sociales.

“No voy a trasladarme en aviones de gobierno, ni tampoco en helicópteros. Cuando tenga que viajar lo haré como siempre, en aviones de línea comercial”, indicó el mandatario desde que se confirmase su triunfo en las elecciones de julio de 2018.

Cuando las distancias son mayores, López Obrador viaja en líneas aéreas comerciales, por lo que se ha vuelto común su presencia en los aeropuertos, donde suele saludar a las personas presentes y acepta tomarse fotografías con ellas.

La decisión de trasladarse por carretera supone un riesgo para la seguridad del presidente de México, que además también renunció al aparato militar que custodiaba a sus antecesores.