AMLO: No se estÃ¡ despidiendo a nadie en el IMSS; ya ven cÃ³mo es el hampa del periodismo, dice

AMLO: No se está despidiendo a nadie en el IMSS; ya ven cómo es el hampa del periodismo, dice

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe un problema de desabasto de medicamentos, el cual, consideró, ha salido a la luz ante el arranque de su plan para combatir la corrupción en la compra de medicamentos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es mentira que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esté despidiendo empleados, y lo atribuyó a algo que llamó “el hampa del periodismo”.

Criticó a los columnistas. “Ya ven cómo es el hampa del periodismo”, señaló el Jefe de Estado durante la conferencia matutina, en la que participaron Olga Sánchez Cordero y el nuevo titular del Instituto, Zoé Robledo, quien asumió ayer en sustitución de Germán Martínez.

“No se está despidiendo a nadie, es propaganda para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo. No todos desde luego. En el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna. Ayer tuve una reunión con el sector salud, no hay despidos”, reiteró.

Además, López Obrador admitió que existe un problema de desabasto de medicamentos, el cual, consideró, ha salido a la luz ante el arranque de su plan para combatir la corrupción en la compra de medicamentos. “No hay médicos, no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya”, destacó.

También se volvió a comprometer a hacer valer durante su sexenio el derecho a la salud para todos los mexicanos, sin embargo, pidió tiempo porque “dejaron en ruinas el sistema de salud”.

“Se están revisando contratos que se hicieron con empresas de hospitales que quedaron inconclusos. La gran corrupción que imperó en el seguro y así en el ISSSTE y en el Seguro Popular, en Pemex, en la CFE. Estamos limpiando. Qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo al descubierto el régimen de corrupción que prevalecía, sobre todo los conservadores que eran beneficiarios”, indicó.

En su oportunidad, Robledo Aburto afirmó que el IMSS puede llegar a estar en una situación grave porque no gastar en él “no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso”.

“El gran reto es que cada peso sea cuidado con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados. El asunto es gastarlos de manera eficiente y honrada. Hoy estoy halagado y sus palabras comprometen mucho más a hacer la cuarta transformación”, dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el nuevo director general del IMSS reconoció que se requiere “recuperar el sentido original de las instituciones del país”.

En 2024 todas y todos los habitantes de México tendrán atención médica gratuita. Ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto será adquirirlos de manera honrada y erradicar la corrupción en el sector Salud: @zoerobledo, nuevo director @Tu_IMSS https://t.co/rCVbFRSRwK — Gobierno de México (@GobiernoMX) 23 de mayo de 2019

Asimismo, precisó que durante el primer trimestre del año, el IMSS ha gastado seis mil 979 millones de pesos en la compra de medicamentos y materiales de curación.

De acuerdo con Zoé Robledo, de enero a marzo se gastó el 93.3 por ciento del presupuesto asignado para dicho periodo, es decir, siete mil 479 millones de pesos.

LA SHCP Y EL IMSS MANTENDRÁN DIÁLOGO

Zoé Robledo, el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reunió ayer con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Los funcionarios informaron en Twitter que acordaron mantener el diálogo para fortalecer el IMSS.

Urzúa felicitó al nuevo funcionario por su nombramiento, mientras que Robledo defendió su compromiso con las y los derechohabientes.

“Fue un gusto dialogar contigo para impulsar medidas que permitan mejorar la atención a los derechohabientes en @Tu_IMSS.¡Enhorabuena por tu nombramiento como Director General del IMSS!”, escribió el Secretario de Hacienda.

Fue un gusto dialogar contigo para impulsar medidas que permitan mejorar la atención a los derechohabientes en @Tu_IMSS. ¡Enhorabuena por tu nombramiento como Director General del IMSS! https://t.co/ua1djpcrQI — Carlos Urzúa (@CarlosUrzuaSHCP) 23 de mayo de 2019

Durante la tarde, Zoé Robledo, quien fue designado para el cargo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador este día luego de la renuncia de Germán Martínez como titular del IMSS, anunció que el día de hoy se reunió con el gabinete de bienestar y con el sector salud.

“Y anuncio algo también que ustedes ya saben: hay trabajo, mucho trabajo, hay ruta, hay rumbo y hay sobre todo hay una enorme emoción social de todas las mujeres y los hombres que integran ese gabinete”, dijo.

En un mensaje a medios reconoció que la desigualdad social que enfrenta el país se debe a retrasos en la política, por lo que ésta debe solucionarlo.

“Hoy la desigualdad social que vivimos, el desmantelamiento del Estado no es un problema de diseño institucional, no es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más, no es un problema de diseño institucional, ese problema lo ocasionó la política, y por eso la política lo puede solucionar”, externó.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, opinó que la decisión del Presidente de designarlo envía un mensaje de respuesta para enfrentar los retos, “es una distinción a su trayectoria”, destacó.