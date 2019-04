AMLO nombra a comisionados de la CRE tras segundo rechazo del Senado

Los nombrados por el Presidente son Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves en su conferencia de prensa matutina, que tras el rechazo a los aspirantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Senado de la República, la noche de ayer miércoles envió a la Cámara Alta cuatro nombramientos.

Estos fueron los de Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante, quienes alcanzaron mayoría, aunque no calificada, por lo que ahora lo que procede es que, ante el amparo que presentará la oposición, el Poder Judicial de la Federación resolverá el tema y “estamos listos”, dijo.

López Obrador abundó que es un buen signo de democracia que el Senado haya rechazado por segunda ocasión, las ternas que él envió para la CRE, porque esto demuestra que se está viviendo una etapa nueva en México, donde hay discrepancias y pluralidad.

“A Porfirio Díaz, los diputados le daban la razón antes de que abriera la boca, no se oía ni el zumbido de una mosca, nomás que puros ronquidos, levantaban la mano. ¿Creen que al Presidente Díaz Ordaz le rechazaban las ternas?”, dijo el mandatario nacional.

“¿A quién, a Fox, a Calderón, a Peña? No, realmente es un timbre de orgullo lo que sucedió ayer, es algo inédito y qué bueno que actúan así los senadores, con independencia, con autonomía, tienen todo nuestro respeto y vamos a cumplir con el procedimiento legal”, indicó el Presidente.

López Obrador aseguró no recordar desde cuándo no se le rechazaba una terna al Presidente de la República. “Que yo recuerde pues no sé, creo que no”, señaló el mandatario nacional. “Sé que se van a amparar [senadores de oposición], pues están en su derecho y el Poder Judicial va a resolver, ¿a poco no es un arena nueva?”, dijo.

“Ya no es el Ejecutivo el Poder de los Poderes, esto es inédito, es un auténtico Estado de Derecho, lo que había antes era un estado de chueco, predominaba la politiquería, el reparto de cargos, como se integraban los órganos, esto mismo, ¿Cómo se integró el INE?, ¿El Tribunal? Ya eso ya no, son los legisladores los que deciden libremente”.

Los senadores de la oposición presentaron ayer ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa un amparo para inconformarse por el envío de las mismas ternas de la Comisión Reguladora de Energía por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal.