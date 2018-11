AMLO nombra asesores a Ricardo Salinas, Miguel AlemÃ¡n, Bernardo GÃ³mez, Hank, Olegario VÃ¡zquezâ€¦

AMLO nombra asesores a Ricardo Salinas, Miguel Alemán, Bernardo Gómez, Hank, Olegario Vázquez…

El Presidente electo anunció un consejo empresarial que se transformará en una institución de la sociedad civil que ayude al Gobierno para que logremos entre todos el progreso de México

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que ha decidido formar un consejo de empresarios que serán asesores de su Presidencia y estarán coordinados por Alfonso Romo.

En ese consejo estarán Ricardo Salinas Pliego (Azteca), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles, Grupo Imagen), Carlos Hank González (Hermes), Daniel Chávez (Grupo Vidanta), Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo.

Dijo que ampliará ese consejo para convertirlo en una “institución de la sociedad civil que ayude al Gobierno para que logremos entre todos el progreso de México. El progreso con justicia. Que haya crecimiento, que haya bienestar”.

“Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Y les digo que no deben preocuparse, porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a los más humildes”, dijo.

El Presidente electo dijo en un video publicado este día, en el que habla de la Guardia Nacional y su Plan de Paz y Seguridad, que el país necesita crecer, que en 30 años ha crecido 2 por ciento en promedio.

“Muchos de nuestros males se originan porque no hay crecimiento y no hay empleos y no hay bienestar, y por eso no hay paz ni tranquilidad. Entonces tenemos que crecer. Y podemos lograrlo. Para eso tenemos que utilizar el Presupuesto, la inversión pública”.

“Pero no es suficiente. Se requiere de la participación del sector privado. Y hace falta la inversión extranjera. Para crecer, no al 2 sino al 4 por ciento”, expresó.

Dijo que ayer se reunió con empresarios. “Y me gustó mucho porque de ellos salió, que quieren apoyar, quieren ser consejeros del próximo Presidente de la República. Y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del Presidente; me quieren ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones, y ayudarnos. Les tomé la palabra”, contó.

DEFIENDE PLAN DE SEGURIDAD

López Obrador empezó hablando del Presupuesto de Egresos 2019. Luego habló sobre el Plan de Paz y Seguridad, que presentó ayer. Dijo que lo preventivo es lo social.

“Los gobiernos anteriores piensan básicamente en medidas coercitivas, como si la violencia surgiera de la noche a la mañana, o cayera del cielo, o porque somos malos por naturaleza los mexicanos. Hay inseguridad y violencia porque no hay trabajo, porque se abandonó a los jóvenes, porque se dan malos ejemplos desde el Gobierno por la corrupción imperante, porque hay impunidad, porque sólo se castiga al que no tiene para comprar su inocencia”, dijo.

“Pero esto va a cambiar. Cuando fui Jefe de Gobierno se iniciaron muchos programas sociales y esto ayudó mucho a que se redujera la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y también ayudó mucho que yo recibía el parte desde muy temprano de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomábamos decisiones. Eso mismo voy a hacer ahora. Todos los días desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional voy a tener un acuerdo con el Gabinete de Seguridad y vamos a recibir el parte de lo sucedido en todo el país. Y nos estamos organizando porque van a haber coordinaciónes como cuando fui Jefe de Gobierno. Ahora van a ser 266 coordinaciones territoriales para garantizar la seguridad pública en todo el país. En esas coordinaciones van a actuar, de manera coordinada, elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal. Vamos a conformar la Guardia Nacional”.

López Obrador dijo que de esa forma se va a garantizar la paz, la tranquilidad. Me va a ayudar el Ejército y la Marina. ¿Por qué tomo la decisión de respaldarme, de apoyarme en el Ejército y la Marina? Porque no está consolidada la Policía Federal; y las policías ministeriales, y las policías estatales, y las policías municipales no están en condiciones de ser utilizadas para resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia”.

El Presidente electo dijo que les falta profesionalismo en algunos casos; “hay deshonestidad. Desde luego hay elementos que merecen todo nuestro respeto. Como en todas las organizaciones, como en todas las instituciones hay gente buena pero también hay gente que no está cumpliendo con su responsabilidad de cumplir a los ciudadanos”.

“No hay una línea divisoria entre delincuentes y autoridad y si no existe esa frontera no tenemos posibilidad de resolver el problema. Por eso acudí al Ejército y la Marina y se va a formar la Guardia Nacional. Para eso estoy proponiendo, y los diputados han tomado la iniciativa de llevar a cabo una Reforma Constitucional, porque no quiero utilizar al Ejército y a la Marina, como se ha venido haciendo, para labores de seguridad pública, si no están facultados para llevar a cabo esas funciones”, dijo AMLO.

“Es mejor que este asunto se debata”, señaló. “Y que se reforme la Constitución, si así lo consideran los legisladores, para que de esta forma podamos contar con la Guardia Nacional”.

López Obrador puso como ejemplo Francia, o España, donde un cuerpo similar de gendarmería depende de las fuerzas armadas. “Ahora, esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se va a integrar con miembros de la Armada, de la Policía Federal, y va a especializarse del uso limitado de la fuerza. Y sobre todo va a ser respetuosa de los derechos humanos. Y yo voy a ser garante porque, de acuerdo a la Ley, el Presidente de la República es al mismo tiempo el Comandante Supremo de las fuerzas armadas”.

“Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad respetando los derechos humanos”, insistió.