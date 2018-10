AMLO: Nunca mÃ¡s, EjÃ©rcito contra pueblo; Letras de oro para estudiantes del 68

AMLO: Nunca más, Ejército contra pueblo; Letras de oro para estudiantes del 68

En esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo, esta nueva etapa de la vida pública de México, vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, dijo AMLO

Sinembargo.MX

02/10/2018 | 11:40 AM

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, participó esta mañana en una guardia de honor a las víctimas de la matanza del 2 de Octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hoy se cumplen 50 años de la represión al movimiento estudiantil de ese año. Durante el evento estuvo acompañado por la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum y el escritor Paco Ignacio Taibo II.

AMLO dijo que el mejor homenaje a los estudiantes que murieron en la matanza de Tlatelolco es prometiendo que nunca más se utilice al Ejército para reprimir. “Esta ceremonia es más que nada una ofrenda a los estudiantes que perdieron la vida, a sus familiares y a los que sobrevivieron y siguen luchando, como entonces, por la justicia, por la libertad, por la democracia”, dijo durante su mensaje hoy en la Plaza de las Tres Culturas.

“En esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo, esta nueva etapa de la vida pública de México, vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia, que se garantice a todo el pueblo el derecho a un salario justo, al trabajo, a la educación, a la salud, todos los satisfactores básicos para que no se padezca en nuestro país”, añadió.

Recalcó, lo que hace tres días dijo en ese mismo sitio: “Sobre todo garantizar que nunca, jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales, ese es el juramento que nosotros hacemos: no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo”.

Durante la Guardia de Honor se pasó lista por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014.

En el acto estuvieron presentes también la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el propuesto como futuro Canciller Marcelo Ebrard, el futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y la futura Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el futuro titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Romero Meyer Falcón. También participó el Alcalde de Cuauhtémoc, Nestor Núñez.

El escritor Paco Ignacio Taibo II dijo que el Movimiento de 1968 “mantuvo la honra del país”. Señaló que igual que hace 50 años, hoy la exigencia es la misma: “justicia”.

“Demasiados años de abusos, de neoliberalismo ramplón, continúa la represión y hay que recordar que en este país todavía quedan presos políticos, quedan 400, y urge una Ley de Amnistía, fue una demanda del 68 y lo es hoy”, destacó.

La Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que para ella es “sumamente cercano” el Movimiento de 1968 pues su madre “fue participante junto con los profesores del movimiento y crecí junto con los dirigente del movimiento”.

“Hoy también conmemoramos 50 años del 2 de octubre del 68 de una manera distinta, hoy se abre la esperanza en nuestro país con una nueva transformación, que estoy segura hará justicia”, destacó. “Orgullosa de encabezar esta transformación desde la CdMx, el día de hoy decimos aquí: 2 de octubre no se olvidó y no se olvida”, dijo.

El pasado sábado, desde ese mismo lugar, López Obrador aseguró que nunca más se usará el Ejército para reprimir a la población.

“Aquí en esta plaza histórica, la Plaza de las Tres Culturas hacemos el compromiso de no utilizar jamás al Ejército para reprimir la pueblo de México”, dijo el pasado sábado.

“En mi carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas voy a hacer recomendaciones al Ejército y a la Marina para darle un giro a sus labores, que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tiene encomendadas”, añadió.

Durante el acto, representantes del Comité 68 exigieron que se instale de nuevo la Fiscalía para investigar el caso. Cuestionado al respecto, el Presidente electo señaló que Alejandro Encinas, futuro Subsecretario de Derechos Humanos, quien revise si es necesario reabrirla o no. Pero aseguró que su Gobierno buscará justicia para el movimiento.

“Va a haber justicia, nosotros luchamos por la justicia, el triunfo tiene ese distintivo, ganamos para que en México haya justicia y no haya autoritarismos”, indicó.

“Se va a analizar este planteamiento, lo va a hacer Alejandro Encinas. No queremos abrir Fiscalías para todo, lo que queremos es que haya justicia, no crear aparatos que muchas veces solo sirven para simular que va a haber justicia y al final de cuentas no se hace nada. Hay muchas Fiscalías que se han creado, muchas dependencias, institutos y al final de cuentas han servido nada más para tratar de legitimar la corrupción, el autoritarismo, la represión”, consideró.

Dijo que durante su administración el Gobierno será quien tenga la responsabilidad de garantizar justicia.

LETRAS DE ORO

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, develó este día en letras de oro del Muro de Honor, la leyenda “Al Movimiento Estudiantil de 1968” por el 50 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

En sesión solemne, los coordinadores de los grupos parlamentarios Mario Delgado, Jorge Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Fernando Manzanilla, Alberto Esquer, Ricardo Gallardo y Arturo Escobar develaron la leyenda.

Luego de la develación de las letras de oro, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizaron el pase de lista por los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue invitado a la sesión, subió al estrado e indicó que el movimiento del 68 fue un grito de rebeldía en contra del autoritarismo y la represión de un estado insensible. “Fue también una lucha por el derecho a disentir y el derecho a la libertad de expresión”.

Durante su intervención, el Rector fue interrumpido por un grupo de personas que exigió la expulsión de los grupos porriles de la UNAM.

“¡Fuera porros de la UNAM!”, se escuchó en el recinto.

Graue recordó su participación durante el movimiento estudiantil y aseguró que hace 50 años, los jóvenes “nos enfrentamos con un aparato de estado incrédulo, infundioso y autoritario”.