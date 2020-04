AMLO ofrece a conservadores reenviar iniciativa para votar en 2021 la revocaciÃ³n de mandato

AMLO ofrece a conservadores reenviar iniciativa para votar en 2021 la revocación de mandato

Sería la primera vez que los mexicanos decidieran en las urnas mantener o quitar tres de seis años a un Jefe del Ejecutivo federal

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció “a los conservadores” reenviar la iniciativa que fue rechazada para que se vote en 2021, en las elecciones federales, la revocación de su mandato.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que hace unos días, un ex Presidente [Felipe Calderón] “dijo que no va a participar con un grupo que se formó para atacarnos, pero que sí va a participar en la revocación de mandato que va a ser en marzo de 2022″.

“Yo les recuerdo que nosotros llegamos aquí por convicción y luchamos por principios, por ideales, no por cargos. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida”, aseguró el mandatario.

Desde Palacio Nacional, destacó que por ese motivo propuso la revocación de mandato, ya que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

“Yo por autoridad moral no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza, pero además propuse que se hiciera para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio”, agregó López Obrador.

Asimismo, refirió que “se opusieron los conservadores a eso en el Congreso, a esa fecha”, pese a que hay constancia de que él envió la iniciativa.

“Dijeron que no y a regañadientes que hasta el 2022, ¿qué les ofrezco a los conservadores con todo respeto para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 22, que la hagamos aprovechando que vana a ser las elecciones, el mismo día. Una tarjeta adicional. ¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?”, planteó el Jefe del Ejecutivo federal.

Además, añadió que es posible hacer el cambio a la Constitución. “Yo envío, si me responden hoy, mañana la iniciativa de reforma constitucional. Se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo”, consideró.

Frente a los medios de comunicación, sostuvo que quienes “antes podían manipular y tenían mucha influencia, pues ya no tienen la misma influencia y a esto se le agrega que ya no tienen los mismos ingresos”.

“El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, finalizó AMLO.