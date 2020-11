AMLO 'ofrece disculpas' a Alonso Ancira, pero le pide que regrese el dinero que le pagó Pemex por Agronitrogenados

El Presidente López Obrador dijo que si la condición es que se disculpe con él para que el coahuilense, quien cumple un proceso de libertad condicional en España, devuelva el sobreprecio que el Gobierno de México pago durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo hacía 'en este mismo momento'

Ciudad de México.- El empresario Alonso Ancira Elizondo le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le ofrezca una disculpa por los dichos de defraudación que el mandatario mexicano ha reiterado en su contra.

“Sí, se la ofrezco ahorita, nada más que devuelva los 200 millones (de dólares, que recibió de Pemex por la compra de Agronitrogenados), le contestó el Jefe del Estado mexicano.

“Claro que le ofrezco una disculpa, nada más que devuelva los 200 millones de dólares", que corresponden a la compra de la planta de Agronitrogenados, expresó el Presidente esta mañana en respuesta al propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quien recientemente buscó un amparo para no poder ser más nombrado por el mandatario mexicano.

Mencionó que AHMSA contribuyó en la defraudación del patrimonio de Petróleos Mexicanos.

Aseguró que el tema con el dueño de AHMSA no es personal, sino que se trata del tema de la defraudación al Estado mexicano y agregó que no tiene problemas personales con Ancira porque “ni lo conozco, creo que lo he visto una vez”, dijo.

Ancira habló sobre este tema en entrevista con Latinus y consideró que el Presidente López Obrador debe pedirle disculpas, argumentando que “así como dice hay empresarios corruptos, hay otros que no lo son”.

Opinó que con una disculpa podrían hablar de una devolución de 200 millones de dólares por la compra de Agronitrogenados.

“Si el señor me hiciera una propuesta […] ya no tengo los 200 millones, me tendría que dar plazos y tiempo”, dijo.

Ancira Elizondo recomendó a Peña Nieto, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, “correr”, pues podrían detenerlo si baja la popularidad del Presidente López Obrador.

Además, dijo que el mandatario mexicano pactó con el ex Presidente y con Luis Videgaray para designar a José Antonio Meade como candidato del PRI en las elecciones de 2018.

En esa ocasión se refirió al futuro de Altos Hornos y adelantó que próximamente alcanzará un acuerdo con Villacero, pero negó haber participado en sobornos destinados a priistas, aunque reconoció que sí destinó algunos recursos, “un par de millones de dólares”, en plumas y láminas para la campaña, además de haberle invitado a Emilio Lozoya cenas con vinos y champaña.

De igual forma, Ancira negó que mantuviera una relación con el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray para que Pemex comprara Agronitrogenados.