AMLO ofrece informe cronológico de operativo en Culiacán; reitera que no sabía nada

El mandatario nacional ofreció que se dará un informe cronológico detallado de cómo ocurrieron los hechos en dicho operativo, que precise los momentos desde que se tomó la caseta Culiacán-Mazatlán

Noroeste / Redacción

23/10/2019 | 09:19 AM

Después de ratificar que no estuvo enterado del operativo fallido donde primero se detuvo y luego se liberó a Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", el pasado 17 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tampoco tenía conocimiento de la solicitud de extradición del hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", porque hay muchas peticiones judiciales y prefiere mejor dar seguimiento al tema de la seguridad pública a estos casos específicos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 23 de octubre, el mandatario nacional ofreció que se dará un informe cronológico detallado de cómo ocurrieron los hechos en dicho operativo, que precise los momentos desde que se tomó la caseta Culiacán-Mazatlán.

"Cuando se tomaron las decisiones, como se toman las decisiones de pararlo, como se va el gabinete de seguridad a Culiacán porque estaba reunido para irse a Oaxaca, como se me informa, que respondo, cuando se considera que ya está de regreso la normalidad. Fue muy intenso, mucho muy intenso en poco tiempo" pero pronto comenzó a serenarse, a tranquilizarse, aseguró el político tabasqueño.

Según el titular del Poder Ejecutivo Federal, el informe se presentará a la Fiscalía General de la República (FGR), al Congreso de la Unión, "al pueblo" en una conferencia matutina, además de que se publicará en internet, "para garantizar el derecho a la información".

El mandatario nacional señaló que existen un mayor número de solicitudes de extradición a dirigentes de la delincuencia organizada, como la que se dio para detener al hijo de "El Chapo", pero se ha actuado con respeto pleno a la soberanía de México, según lo aseguró.

Existe cooperación como en otros ámbitos de la relación bilateral como la migración o el control del contrabando, "pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero", precisó López Obrador, quien abundó que en las peticiones de extradición se tienen que cumplimentar pero con apago a la ley y con "respeto mutuo".

Además, el presidente apuntó no se quiere que hayan más daños colaterales en estos procedimientos, que no se ponga en riesgo a la población, que haya mayor planeación, "que se cuide la vida de la gente", y que incluso se cuide la vida de los presuntos delincuentes, ya que "no es arrasar para obtener trofeos".