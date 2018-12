AMLO omitiÃ³ temas clave en su discurso, seÃ±alan acadÃ©micos

AMLO omitió temas clave en su discurso, señalan académicos

Estuvieron ausentes la migración centroamericana, la contaminación y el desarrollo sustentable

Heriberto Giusti Angulo

A pesar de que el discurso fue positivo y abordó puntos importantes, hubo temas clave que no se mencionaron en absoluto, como la migración centroamericana y la contaminación, consideraron los académicos Nidia Castro y Gonzalo Armienta.

Para el doctor en Derecho, la crítica de López Obrador contra el modelo neoliberal fue muy acertada, debido a que deja en claro la desigualdad existente entre las élites y la gente de escasos recursos; sin embargo, consideró que el Presidente dejó de lado otro ejemplo de la marginación que se vive en el país.

“Fue muy claro en señalar todo el perjucuio que han ocasionado los últimos gobiernos neoliberales en nuestro país, que han preferenciado la macroeconomía y se han olvidado del bienestar de la gente de escasos recursos económicos y que tienen condiciones de vulnerabilidad, como son los indígenas”.

“(Pero) una de las cosas ausentes, que yo pensaba que sí debería de estar, es la cuestión de los migrantes que vienen de Centroamérica. ¿Qué trato se les va a dar?, ¿cuál es la política migratoria que México va a llevar a cabo?, porque eso demuestra que no hay un plan en relación a esas personas... Para mi fue uno de los grandes vacíos que no contempló el mensaje de López Obrador”, señaló.

Por otro lado, aplaudió la propuesta de inyectarle más beneficios a la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.

“Uno de los temas muy importantes, y yo creo que va en congruencia inclusive con los requerimientos que el gobierno norteamericano está imponiendo en México, es la franja fronteriza, que vuelve a establecerse de 25 kilómetros. Se dijo que va a ser un primer sedazo para aquellos que quieran ir a Estados Unidos, y que vean opciones claras y óptimas para quedarse en México porque, pues, va a reducir el costo de la gasolina, el IVA otra vez a la mitad y va a duplicar el salario mínimo”.

“Creo que esto es importantísimo, dado que el Gobierno norteamericano ya no podrá decir que México no está haciendo ningún esfuerzo para que los mexicanos no se vayan a Estados Unidos a buscar trabajo”, añadió.

Por su parte, la maestra en Estudios de Estados Unidos y Canadá aplaudió la propuesta de otorgar consultas y medicamentos gratis a personas marginadas.

“Aplaudiría, en primer lugar, el posicionamiento que dio acerca de los servicios de salud universales para la mayoría de la población, sobre todo que abarca a personas que no tienen seguridad social, y ese creo que es una de las princpales banderas que se le puede aplaudir”, comentó.

Por otro lado, se mostró en contra del énfasis que le está dando el Presidente a la gasolina como catalizador del desarrollo del país, pues consideró que hay otras opciones mejores al largo plazo.

“Él único (punto) que estaría en desacuerdo, en total desacuerdo, es tanta atención o tanto dirigirse al asunto de la gasolina. Creo que hay otras modalidades de energías renovables a las que pudieran poner más atención. Y considero que bajar el precio de la gasolina no va a resolver gran parte de los problemas de contaminación, y de movilidad responsable y sustentable de la que tiene necesidad el país”, criticó.