AMLO: Oportunistas zopilotean por caso FÃ¡tima

AMLO: Oportunistas zopilotean por caso Fátima

El Presidente no se posiciona sobre fiscalía especial contra feminicidios

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que ante los lamentables hechos del asesinato de Fátima Cecilia Aldriguett Antón -la niña de 7 años de edad que fue encontrada en una bolsa de plástico de basura, en la Ciudad de México, el pasado sábado-, hay quienes actúan con oportunismo y "zopilotean".

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional afirmó que entiende que hay una exigencia de justicia ante los feminicidios, pero no debe actuarse con oportunismo. Además, ironizó con que todos los males se agravaron cuando él llegó a la Presidencia y pidió que se actúe con integridad y haya objetividad.

"Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores decirles, recordarles que no somos iguales, ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, zopilotean", afirmó el político tabasqueño.

"Yo entiendo de que en una circunstancia de esta, haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, o sea, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar, entonces esto no significa de ninguna manera censura es nada más poner las cosas en su lugar", dijo el presidente.

"Lo mismo los intelectuales orgánicos que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban y callaban como momias cuando se saqueaba al país, entonces es amnesia, nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas, no lo hacen y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de la nada" insistió López Obrador

"De repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable. No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad, y se hable con la verdad, no aprovechar estas circunstancias, de veras es como una especie de enajenación", abundó el mandatario nacional.

"Cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas, no es así, de todas maneras libertad completa, absoluta", agregó el presidente, quien indicó, además, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya está atendiendo el caso de Fátima.

"Está Claudia Sheinbaum en el caso lamentable de la niña que fue asesinada cruelmente, Claudia está a cargo de esto y nos van a estar informando, se va a estar informando a los ciudadanos", dijo, además de que aseguró no habrá impunidad en el caso y pidió esperar a que se realice la investigación.

"Quien lleva a cabo la investigación va a decir lo que corresponde y desde luego no puede haber impunidad porque no debe haber impunidad en ningún caso, menos en estas situaciones tan lamentables, graves [...] Yo lo único que pido es que la autoridad encargada lleve a cabo la investigación y se resuelva de conformidad con la Ley sobre las responsabilidades", indicó López Obrador.

Grupos de mujeres integrantes de colectivos feministas, se manifestaron de nueva cuenta este martes 18 de febrero, en las inmediaciones del Palacio Nacional, en protesta por los recientes feminicidios de Ingrid “N” y la niña Fátima “N”.

El presidente volvió a pedir a colectivos feministas realizar de manera "pacífica" sus manifestaciones en contra de la violencia contra la mujer y los feminicidios, además de que señaló que cuando el movimiento que encabezó en la oposición protestó contra regímenes anteriores, "nunca rompieron un vidrio".

"Yo entiendo que haya inconformidad, que haya oposición y vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir y desde luego el sagrado derecho a la manifestación, a la protesta, pero vamos a defender también nuestra postura", aseguró López Obrador.

"Porque ni modo que nos vamos a quedar callados y ofrecer disculpas por anticipado, pero va a continuar el proceso de transformación. Imagínense que cambiemos, que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso para la transformación de México, no vamos a detenernos", insistió.

"Eso es lo que tenemos que atender, las causas. ¿Qué hicieron estos gobernantes simuladores?, se ponían enfrente de la televisión a decir: no me va a temblar la mano, la ley es la ley, ¿se acuerdan?", indicó el mandatario nacional.

"Tenemos que atender las causas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, claro que es importante que haya vigilancia, que se profesionalice a la Policía, que se cuente con el apoyo como ahora, del Ejército, Marina, todo eso es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor". señaló el presidente.

López Obrador refirió que tras 36 años de lo que llamó "política individualista" no es solo una crisis, sino una degradación y decadencia que afectó distintos niveles de la vida pública, por lo que solo a una transformación "radical" podrá cambiarlo.

"No hay que tenerle miedo a la palabra radical, viene de raíz. Es arrancar de raíz al régimen corrupto, injusticia, privilegio y todo lo que envuelve y lo que reproduce, por eso es importante también el tiempo que estamos viviendo, es un replanteamiento", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por otra parte, aunque se pronunció a favor de la creación de una fiscalía especializada para el combate a los feminicidios, López Obrador consideró que este es un asunto que compete a los Congresos locales y federal.

"Eso corresponde a los Congresos estatales, Congreso federal, a los Gobiernos de los estados, a la Fiscalía General, yo lo veo muy bien todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo", afirmó.