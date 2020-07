AMLO ordena a fuerzas armadas controlar aduanas marítimas y terrestres

El Mandatario nacional afirmó que dicha decisión la tomó por el mal manejo que hay en los puertos y pasos fronterizos, por donde entran mercancías de contrabando y drogas

Noroeste / Redacción

17/07/2020 | 09:01 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó durante la reunión con su Gabinete de Seguridad de este viernes que las aduanas terrestres y marítimas de todo el País sean controladas por las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional afirmó que dicha decisión la tomó por el mal manejo que había en las aduanas, "por el manejo del puerto, por el mal manejo, la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga al territorio nacional por estos puertos. Hemos tomado esta decisión que estoy dando a conocer al pueblo de México desde Manzanillo [Colima]".

"Por eso hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, y lo mismo en el caso de los puertos del País", señaló el político tabasqueño.

"Para que haya seguridad y se evite la introducción de drogas, he dado esa instrucción el día de hoy al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina, lo voy a notificar formalmente al Secretario de Comunicaciones y Transportes", agregó el Presidente.

"También estuvieron en la reunión el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto [Castillo], y Horacio Duarte [Olivares], que está también con nosotros que es el director de Aduanas", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El 13 de julio, al referirse al caso de Nuevo Laredo, en donde aseguró que se está limpiando la corrupción "poco a poco", López Obrador reconoció que su Gobierno no ha podido tener el control de las Aduanas, aunque el administrador general, Horacio Duarte Olivares, tiene dicha tarea.

"Estamos limpiando de corrupción las Aduanas, Horacio Duarte, nuevo director de Aduanas, tiene esa encomienda, y lo mismo estamos haciendo con los puertos. La gira que tengo esta semana va a incluir una visita al Puerto de Manzanillo, porque hay problemas de entrada de drogas, de drogas sintéticas, de las más dañinas por los puertos nuestros", dijo el Mandatario nacional.

"No hemos podido tener control y vamos a atender este asunto en todos los puertos. El otro tema que tenemos es que todavía hay contrabando y hay contrabando de diésel, gasolinas, y vamos a poner orden en las Aduanas", señaló el Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

"El caso de Nuevo Laredo, es la Aduana más importante del País y ya vamos avanzando, limpiando poco a poco, son intereses enquistados de tiempo atrás, se repartían las Aduanas de acuerdo a intereses políticos [...] A veces era más importante ser director de una Aduana, que ocupar un cargo de primer nivel en el Gobierno, ese desde hace mucho tiempo y estamos con un plan de limpiar de corrupción las Aduanas", agregó.

El 14 de mayo se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al menos a seis administradores de aduanas por lavado de dinero, tres de los cuales ya fueron cesados de sus cargos, informó Santiago Nieto Castillo.

“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero […] De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que podrían tener un riesgo”, afirmó el funcionario federal, entrevistado por diversos medios al salir del Palacio Nacional.

Nieto Castillo comentó que tras la revisión se presentaron denuncias contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, y otra contra el encargado de la Aduana de Progreso, Yucatán, así como una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California. Asimismo, el titular de la UIF mencionó que se sigue integrando información respecto a otras cuatro aduanas.

“Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, expresó el funcionario federal, quien además dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, y con Horacio Duarte Olivares, nuevo administrador General de Aduanas.

TOMAN MILITARES EL CONTROL

El 29 de abril, López Obrador ordenó a las secretarías de la Defensa y de Marina reforzaran la vigilancia en las aduanas, para así evitar la corrupción, el “influyentismo” y “la fuerza de la delincuencia común”.

“Entonces vamos a reforzar aduanas, le pedí hoy tanto al secretario de Marina [José Rafael Ojeda Durán], como el secretario de la Defensa [Luis Cresencio Sandoval González​], reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo”, informó el Mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles e incondicionales en las aduanas, y la otra fuerza es la delincuencia común”, afirmó el político tabasqueño.

Por otra parte, López Obrador destacó que la corrupción en la AGA se debe principalmente a la deshonestidad, no a la tecnología de vigilancia. “Es que controlan las aduanas y no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas”, dijo.

“Sí se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un tráiler y está volteando a ver para otro lado, de qué sirve”, insistió el Presidente, quien la semana pasada reconoció que la corrupción en las Aduanas es un problema que su Gobierno no ha podido controlar, indicando que se trata de “un monstruo de 100 cabezas”.