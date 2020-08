AMLO ordena que uso del glifosato se reduzca de forma gradual, hasta eliminarlo

El Presidente reconoció que hubo una discusión dentro de su Gabinete, entre Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de SEMARNAT, y Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la SADER

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que se decidió que el Gobierno federal reducirá de forma gradual, hasta que se elimine por completo, el uso agrícola del herbicida de amplio espectro, glifosato, y que se invertirá en investigación para buscar alternativas en agroquímicos.

"En este caso, nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el Gobierno, por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar y limitarlo solo a la producción particular, y año con año y reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos quitarlo, así, de un golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos, tendríamos que importar", indicó el mandatario nacional.

"Lo que se decidió es que el Gobierno no lo usa, se va a ir reduciendo poco a poco en cuatro años, se va a eliminar, se va a hacer gradual y al mismo tiempo, [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología] CONACYT abre una investigación para buscar opciones alternativas", indicó el político tabasqueño.

"Esto no es sencillo, hay países en que ya han intentado buscar opciones y no han podido, pero nosotros estamos obligados a invertir para buscar alternativas", señaló el titular del Poder Ejecutivo federal, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Presidente reconoció que hubo una discusión dentro de su Gabinete, entre Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que encabeza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por el tema del glifosato, pero que se llegó a un consenso mediante la conciliación.

"Claro que hubo una discusión, el Secretario de Agricultura quiere producir y el Secretario del Medio Ambiente está en lo suyo, entonces ¿cómo se concilia?. Es como la política, es el equilibrio entre principios de eficacia, pues hay que actuar con principios, pero no sólo principios, hay que tener eficacia en lo que se hace, porque si no sería como estar en un monasterio, dedicados a la meditación y esto es política, es pensamiento y es acción", agregó.

En un audio que circula a través de las diversas redes sociales, el biólogo Toledo Manzur afirmó que Villalobos Arámbula, sólo busca los agronegocios tratando “de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones”.

Por otra parte, el 4 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, la SEMARNAT pidió a la SADER, una disculpa pública por haber utilizado sin su consentimiento el nombre de su titular.

La institución criticó que la SADER subió a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema del glifosato, el cual contradice las instrucciones dadas por el Presidente López Obrador, “derivadas de dos reuniones con representantes de varias secretarías de Estado, incluida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, señaló.

“Dado que la Secretaría de Agricultura subió el citado anteproyecto utilizando sin el consentimiento de la Secretaría de Medio Ambiente el nombre de su titular, es que se exige una disculpa pública”, reiteró la SEMARNAT en un tuit.