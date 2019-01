AMLO pide a diputados de Sinaloa no condicionar su voto en el Presupuesto 2019

El Presidente les exhorta a que piensen que es dinero del pueblo; llama a evitar los moches

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a los diputados locales de Sinaloa, que voten el Presupuesto de Egresos 2019 de la entidad como ellos quieran, pero que no condicionen su voto. Además, el político tabasqueño solicitó que los legisladores sinaloenses que "piensen en la gente", porque dichos recursos son "dinero del pueblo".

En su conferencia matutina, el mandatario nacional respondió una pregunta expresa de un reportero sobre su intervención con los legisladores de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para la posible aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2019 en Sinaloa.

"Ah, sobre Sinaloa, miren, este, yo tengo muy buena relación con los gobernadores de todos los partidos. O surgidos de los partidos, porque ahora se tiene que gobernar para todos los ciudadanos, es distinto el partido al gobierno. Gobierno significa atender a todos. Y cada vez que hay oportunidad platicamos con los gobernadores. Lo acabo de hacer antier con el gobernador de Oaxaca. Me reuní con él, para tratar varios asuntos. Y también hablé por teléfono con el gobernador de Sinaloa, en esta semana, y acerca de los presupuestos", respondió López Obrador.

"Lo que yo estoy pidiendo a los legisladores, con todo respeto, porque se trata de un poder autónomo e independiente, es de que no haya en la autorización del presupuesto, condicionamiento, es decir: que no se condicione el voto a la entrega de recursos, a la creación de bolsas especiales. Que no haya moches. Porque esa es una práctica nefasta que existía, para obtener los votos había un acuerdo con los legisladores", aseguró el político tabasqueño.

"Y llegaban al extremo de asignarles presupuesto a cada legislador para que él decidiera qué hacer con esos recursos. Y se entregaban recursos para hacer obras, a cambio de moches, de sobornos o a cambio de que los legisladores, que no tienen nada que ver con estas funciones, asignaran a empresas contratistas, para la realización de esas obras", abundó el presidente.

"Entonces, la recomendación, en general, es de que el presupuesto llegue de manera directa, que no esté sujeto a negociaciones, en función del interés personal de los legisladores, que son representantes populares. Entonces esto aplica por parejo, nada de que a: 'a ver, si te vamos a aprobar, ¿pero cómo nos vamos a arreglar?'", dijo el mandatario nacional.

"Yo recuerdo que en un gobierno, no voy a mencionar cuál, porque ya no puedo decir esas cosas, tengo que autolimitarme, pero se aprobaba el presupuesto por unanimidad. Imagínense, que el Ejecutivo enviaba el presupuesto, y todos votaban a favor, no había voto en contra. ¿Cómo le hacían? Era un mago, el secretario de Hacienda de entonces. Pues repartían a todos y así obtenían los votos. Eso ya no", aseguró López Obrador.

"Lo mismo pasa, aunque no nos corresponda a nosotros, pero yo soy el jefe del Estado Mexicano y tengo que hablar de estas cosas, lo mismo pasa en los ayuntamientos, con los cabildos. Primero sueldos para regidores, elevadisimos. Deben de estar ganando, algunos regidores, ganando más de lo que gana el presidente de la República. ¡Regidores! Pero no solo eso, sino como se requiere autorizar la cuenta del presidente municipal, cada vez que se requiere de una firma, un apoyo adicional", indicó el presidente de México.

"¿Qué sucede? Antes más, ahora menos, espero que esto se acabe. Que cuando había una elección de un estado, por ejemplo, para presidentes municipales, diputados locales, se inscribían al interior de partidos, si eran 30 diputados y 30 distritos, se inscribían como candidatos de partidos, para competir, si eran 30, se inscribían 100", dijo López Obrador.

"Si era para presidentes municipales, y eran 30 municipios, se inscribían 200. Pero si era para regidores, que eran 6, 7 o 9 regidores. Aspirantes a ser candidatos a regidores. Porque los sueldos de los regidores, elevadisimos, además con prebendas de todo tipo. Claro que estamos empezando por limpiar, de corrupción, de arriba para abajo. Pero, eso se tiene que ir terminando", abundó.

"A eso obedece mi intervención en el caso de Sinaloa. No es decirles 'voten por la propuesta del Gobernador'. Es decirles, con todo respeto, 'no condicionen el voto', piensen en la gente. Piensen que presupuesto es dinero del pueblo. Eso es lo que ha pasado", finalizó el presidente.

López Obrador estará el 26 y 27 de enero en Sinaloa, para entregar apoyos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, según lo informó el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo, José Jaime Montes Salas, quien detalló que el mandatario nacional visitará a los afectados por el huracán 'Willa' en el sur de la entidad, así como distintos municipios, entre ellos Mazatlán, Rosario, Escuinapa, Culiacán, Guasave y Mocorito.

"Va a venir el día 26 y 27 al sur del estado a checar el avance en la recuperación del efecto del huracán 'Willa', va a estar analizando todo lo que tiene que ver con la presa Santa María, va a ir al desarrollo turístico de Playa Espíritu, estará en Mazatlán, Culiacán en un evento de agradecimiento, irá a Guasave para ver el avance en el estadio y también a Mocorito", aseguró Montes Salas.