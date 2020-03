AMLO pide a empresarios no despedir a sus trabajadores por COVID-19

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este viernes 20 de marzo, un llamado a los empresarios para que eviten despedir a sus trabajadores ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

"Estoy recibiendo un informe que me manda la Secretaria del Trabajo [y Previsión Social], Luisa María Alcalde [Luján]. Me dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto, es indebido", indicó el mandatario nacional.

"No las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley, no hay fundamento legal, porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria", señaló el político tabasqueño desde Oaxaca.

"No pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores, esa es una gran injusticia. Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores", insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal en un video publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales.

Después de Grupo Alsea anunció que enviará a muchos de sus trabajadores a una suspensión de labores por 30 días, debido a la contingencia sanitaria, pero sin goce de sueldo, López Obrador comentó que la empresa está dando un mal ejemplo y que lo que está haciendo es ilegal.

"Esta empresa es muy grande y muy famosa, tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá y esto no suceda en nuestro país [...] Ojalá y esto que estoy transmitiendo se corrija, que no se despida a los trabajadores, porque es ilegal y además es injusto", comentó el presidente.

López Obrador reiteró a la población no desgastarse ni alarmarse desde ahora ante el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en el país.

"No hay que alarmarnos, perder la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos, son etapas, ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas y sobretodo que mantengamos nuestra fortaleza moral", indicó el mandatario nacional.

"Si desde ahora estamos ya entristeciéndonos, pues cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos. ¡Ánimo, ánimo! Somos muy fuertes. Y tenemos un pueblo extraordinario, bueno, trabajador", agregó el político tabasqueño.

Hablé con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para atender quejas de despidos injustificados de trabajadores con la excusa del coronavirus. pic.twitter.com/PXNUNNKCA3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 20, 2020