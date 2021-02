AMLO pide a gobernadores pacto para frenar el dinero ilegal en campañas y el fraude electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar los resultados electorales de este año y pidió a los gobernadores evitar participar en fraudes electorales. En 2021 se elegirán más de 21 mil cargos de elección popular

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la mañana de este martes a los gobernadores, gobernadora y Jefa de Gobierno a un pacto para evitar el fraude electoral y que el dinero del crimen organizado entre en las campañas de 2021.

La mañana de este martes leyó una carta que les hizo llegar desde Palacio Nacional.

“Me dirijo a ustedes para hacerles una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer una auténtica democracia en nuestro país”, leyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que el pueblo mexicano demanda el establecimiento de “una verdadera democracia en el país”.

El Presidente solicitó a los gobernadores no apoyar a ningún candidato de algún partido político; también les pidió impedir el uso del presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero por parte del crimen organizado y evitar, a toda cosa, cualquier práctica antidemocrática, como el relleno de urnas o la falsificación de actas.

“Los convoco a que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia, por mi parte les manifiesto que actuaré con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular y a esto mismo los convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos a apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para apoyar campañas, a impedir la compra de lealtades o consciencias, no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos y mapaches electorales, a no solapar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado”, agregó

A la par, dijo que el cumplimiento efectivo del acuerdo permitirá dejar atrás “los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales”.

“Estimadas y estimados mandatarios los convoco a que juntos hagamos historia, el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable, y eso elevará a nuestro país en el concierto de las naciones, atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales, y nuestro pueblo, con sus legítimas autoridades seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza”, destacó.

El mandatario reiteró su compromiso de respetar los resultados electorales y confió en que contará con el apoyo de los gobernadores del país.

“Se sostiene desde la Presidencia de la República el indelegable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo”, aseguró.

López Obrador aseguró que bajo el Gobierno del ex presidente Francisco I. Madero se desarrollaron las elecciones más libres y limpias en el país.

“Bajo el Gobierno de Madero, como casi nunca se ha visto en México, hubo elecciones libres y limpias. Esto, por si fuera poco, se logró en medio de intensas turbulencias políticas y sin antecedentes de una práctica democráticas en otros momentos de nuestra historia”, puntualizó.

López Obrador anunció, el pasado 12 de febrero, que enviaría una carta a todos los gobernadores y alcaldes del país para exhortarlos a que se garantice el voto libre y limpio en las próximas elecciones.

“No voy a intervenir porque no me corresponde. Voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio, elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del Gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido”, dijo.

El pasado 7 de septiembre arrancó el Proceso Electoral, donde serán convocados casi 95 millones de electores que están registrados en la lista nominal, es decir, cinco millones más que en el proceso electoral de 2018, para que acudan a las urnas a elegir más de 21 mil cargos de elección popular.

Durante el proceso, se visitarán a más de 12 millones de ciudadanos para reclutarlos como funcionarios de casilla. En estas elecciones, la ciudadanía votará por los 500 diputados federales de la 65 Legislatura, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados.