AMLO pide a la poblaciÃ³n de estar 'serenos' ante el primer caso del coronavirus en MÃ©xico

AMLO pide a la población de estar 'serenos' ante el primer caso del coronavirus en México

El Presidente asegura que se estará informando puntualmente acerca de la situación y que el País tiene capacidad para hacerle frente

noroeste.com

28/02/2020 | 07:11 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que se estará informando sobre los casos del coronavirus COVID-19 en México, para que "no haya amarillismo", además de que le pidió a la población de que estén "serenos". ya que se tiene capacidad para hacer frente a la situación.

"Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente [...] en la medida que se vaya a desarrollando vamos a ir atendiendo los casos [...] aquí se informó desde los primeros días que esto iba a suceder", indicór.

"No se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos [...] No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengan esta información".

López Obrador recalcó que se estará informando constantemente, a diario, sobre esta situación.

"El doctor Hugo López-Gatell va a estar informando, para que, lo digo con toda claridad, no haya amarillismo, para que no no haya psicosis", dijo el Mandatario nacional.

"Que no haya una situación de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética, con objetividad, que vuelan. Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para hacer frente a la situación", abundó.