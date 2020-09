AMLO pide a Loret de Mola revelar financiamiento

Le dolió la exhibida a su hermano, le revira el periodista

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara a Carlos Loret de Mola y al comediante Víctor Trujillo (Brozo) revelar el origen del financiamiento del portal de noticias Latinus, el periodista respondió que al Primer mandatario le dolió que exhibiera a su hermano recibiendo dinero de David León.

“Al Presidente le dolió la exhibida que le pusimos a su hermano. Siendo un defensor de la lucha anticorrupción”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y es que durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal habló de la supuesta inyección de dinero que ciertas organizaciones e incluso medios de comunicación reciben del extranjero a cambio de desacreditar la construcción del Tren Maya, entre ellos Latinus.

“…O sea que Brozo y Loret de Mola nos digan quién ‘pompó’, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter, Facebook para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero no censurar a nadie”, comentó el mandatario.

“(Antes había) puro aplaudidor, por eso es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen, me preocuparía de verdad que le dieran una columna a favor del Gobierno”, agregó.

López Obrador recordó que en 2012, Loret de Mola se alió con Claudio X, González, a través de la asociación Mexicanos Primero, para producir un documental que tenía como objetivo promover la Reforma Educativa del otrora Presidente Enrique Peña Nieto.

“Hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, aparte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada Reforma Educativa. Documental que pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción, X. González y Loret de Mola”.

“Con Brozo el otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no. Ya los conoce la gente. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado”, dijo con tono jocoso.

El 28 de agosto, Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social del Gobierno de México, exhibió, a petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una lista de organizaciones civiles y medios que, dijo, “reciben financiamiento del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya”.

El Presidente opinó que algunas organizaciones que se han pronunciado en contra del Tren Maya “se disfrazan de ambientalistas o defensores de Derechos Humanos para recibir dinero”, pero responden a “un asunto de lucha de poder en lo económico en lo político”.

“Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción, como el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable. Quienes dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya son la fundación Kellog, la fundación Ford”, detalló Jesús Ramírez en conferencia de prensa desde Tamaulipas.

Según la tabla presentada hoy por Ramírez Cuevas, otras organizaciones que también se habrían beneficiado de los recursos son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el diario Animal Político, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), Diálogo y Movimiento (DIMO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como México Evalúa.

El Presidente López Obrador pidió que las organizaciones señaladas aclaren la información difundida durante su conferencia.

“Me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de Derechos Humanos”, dijo aquella vez.

Algunas de las organizaciones señaladas no tardaron en desmentir la versión del Presidente. El periódico digital Animal Político y las organizaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción negaron el señalamiento.