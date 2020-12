AMLO pide a los mexicanos, y en especial en la Ciudad de México, salir 'solo por lo indispensable'

López Obrador insistió en que 'no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso la recreación'

Sinembargo.MX

16/12/2020 | 09:16 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos y en especial a los capitalinos a no salir de sus casas “o sólo salir por lo indispensable”, debido a los altos niveles de contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

López Obrador insistió en que “no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso la recreación”. Repitió: “Prohibido prohibir”. Pero mandó el mensaje de que de hoy al 23 de diciembre, cuando tradicionalmente hay mayor movilidad, la gente se cuide y se recluya en sus casas. “Es un llamado para que todos actuemos”, dijo.

Al iniciar su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario pidió a la población extremar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Enfatizó que son ocho entidades de la República Mexicana las que están en alerta ante un importante incremento de casos y hospitalizaciones, sin embargo, reiteró que toda la ciudadanía debe cuidarse y “no bajar la guardia”.

“Vamos a hacer un llamado para cuidarnos estos días. Hay ocho estados donde esta creciendo el contagio, una de ellas es la Ciudad de México, en los últimos días han habido más hospitalizaciones si contagios. Podemos entre todos controlar esto si nos cuidamos”, expuso Andrés Manuel desde Palacio Nacional.

El mandatario oriundo de Tabasco recordó que estamos a pocos días de que ocurra la Noche Buena y Navidad, y que usualmente, después de esta fecha, la movilidad en el país se reduce considerablemente, lo cual ayudaría a no incrementar las cifras de Covid-19.

Aún así recalcó que en las siguientes semanas la gente deberá permanecer en casa y sólo salir para “lo que sea realmente indispensable y no banal”.

“Falta muy poco para el 24, yo les hablaba de cómo se procura estar en familia y a partir del 25 la ciudad de vacía, ya no hay movimiento hasta las vísperas de los Reyes. Lo que tenemos que procurar es cuidarnos. Si podemos no salir o sólo salir a la calle lo indispensable”, subrayó el Presidente mexicano.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que con esta prevención se reducirá el número de hospitalizaciónes y, sobre todo, la cifra de personas que fallecen a causa del nuevo coronavirus.

“Yo espero que después del 24 baje la movilidad y esto nos va a ayudar mucho. Entonces es prohibido prohibir, no se trata de dejar toda la actividad, se trata de que nos cuidemos como lo hemos venido haciendo. No queremos que este llenos los hospitales, que no haya fallecido”, sentenció.

MÉDICOS CANSADOS VS CIUDAD LLENA

No es tiempo de fiestas. Mientras la posibilidad de acceder a una cama en hospitales del Valle de México es cada vez menor por el aumento de contagios del Covid-19 en el tiempo invernal, y pese al llamado de las autoridades federal y local de salir de casa solo para lo esencial, en esta temporada navideña la ciudadanía continúa realizando reuniones masivas sin importar las multas, comprando o paseando en los principales cuadros de la ciudad e incluso fiesteando en bares legales o clandestinos.

“Son cinco reglas, las repito: una, quedarnos en casa en la medida de lo posible; segunda, para las personas que tienen que salir, utilización de cubrebocas y sana distancia; la tercera es no fiestas, no posadas, no reuniones familiares durante toda esta época. Solamente reunirnos con la familia con la que vivimos en el mismo hogar. La cuarta es que asistamos a las compras de lo necesario, en la medida de lo posible una sola persona por familia; y, la quinta, las personas que resulten positivo al Covid que se aíslen totalmente y que llamen a LOCATEL”, reiteró esta semana, en que se superó el pico de capacidad hospitalaria de mayo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien el primer fin de semana de este mes llamó al 911 para que una patrulla suspendiera una fiesta atrás de su casa.

“Esta pandemia tan larga que hemos vivido generó estas reuniones familiares y fiestas que, entre otras cosas, fueron las que en mayor proporción incrementaron el número de contagios en la ciudad. De qué sirve multar a una persona que no usa cubrebocas en el espacio público, si la mayor parte de los contagios está en la fiesta”, dijo.

Este martes informó que han aumentado la capacidad hospitalaria a 888 camas a través de carpas con puntas de oxígeno como las instaladas en mayo-julio, el entonces momento más crítico de la pandemia, y una unidad temporal en el Hospital Ajusco Medio.