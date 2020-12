AMLO pide a mexicanos quedarse en casa ante aumento de casos de Covid-19

El Presidente lee un comunicado durante su conferencia de prensa matutina, en el que pide, 'de manera respetuosa' a la población, no relajar las medidas sanitarias y mantener la llamada sana distancia

Carlos Álvarez

04/12/2020 | 08:07 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población en general, este viernes, a permanecer en casa durante las fiestas decembrinas, ante un nuevo repunte de casos de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) en el País.

El titular del Poder Ejecutivo Federal leyó un comunicado durante su conferencia de prensa matutina, en el que pidió, "de manera respetuosa" a la población, no relajar las medidas sanitarias y mantener la llamada sana distancia.

"Ahora, hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos", dijo.

"Amigas, amigos, de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos", comenzó el Presidente.

🔴 Salir solo si es verdaderamente importante y guardando la sana distancia, pide el presidente @lopezobrador_ 🔴 Comunicarse con familiares y amigos por teléfono 🔴 Estar solo con las personas con las que habitamos la misma casa 🔴 No hacer fiestas ni reuniones pic.twitter.com/Sqy8iQcbCA — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 4, 2020

"Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia del Covid-19 sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, el Gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas, como el toque de queda", indicó el mandatario nacional.

"Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. En este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta Ciudad y, en este mes de diciembre, hay problemas de vialidad, crece el número de vehículos en las calles, ahora no podemos actuar así", agregó.

"Por lo general, hay mucho tráfico a partir del 12 al 24, porque la costumbre es que se celebra la Navidad en la Ciudad en familia. Ya el 25 muchos salen y ya hay menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento histórico de la Ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo, de modo que si salimos a la calle guardemos siempre la sana distancia", señaló.

"Comuniquémosnos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos, que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos. No hagamos fiestas, ni reuniones con familiares o amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas", abundó.

"Les decía yo de la familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos los nietos y además amigos, pues ya con eso, nos reunimos 20, 30, 40. Entonces, procurar en estos días, porque ya pasará esta pandemia, esta pesadilla. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, cariño, amor, no lo compres", expresó.

"Nada de prohibir y toque de queda, no. Que de manera libre, voluntaria, cada quien se cuide y decida qué hacer. Pero que sí, de manera respetuosa, se escuche nuestro llamado, se tome en cuenta nuestro llamado para que se cuiden, creo que es oportuno hacerlo", finalizó.

El político tabasqueño presentó un decálogo para seguir de forma voluntaria durante las fiestas decembrinas, con el fin de frenar los contagios de Covid-19 en el país, en especial en la Ciudad de México, donde se incrementó el número de hospitalizaciones.