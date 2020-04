AMLO pide a narcos no dar despensas a las familias, en medio de la pandemia

Ya bájenle, déjense de baladronadas, eso no ayuda, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

20/04/2020 | 09:23 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no "ayuda" que los cárteles del narcotráfico y grupos del crimen organizado repartan despensas ante la crisis derivada de la pandemia.

"Eso no ayuda, ayuda que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se siguen enfrentando y sacrificando, ayuda a que piensen en sus familias, sobre todo a sus madres, y el sufrimiento que les provocan, ayuda que piensen en el sufrimiento de las madres y los familiares de las víctimas", dijo el mandatario nacional.

"Decirle a la gente, que nosotros vamos a seguir apoyando, para que no les falte nada. Y también a los que están en malos pasos, que ellos también. Sobre todo a los que no han cometido delitos graves, que no den ese paso", señaló el titular del Poder Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasque señaló que cuando pase esta pandemia, "les van a dar opciones, vamos por parte, para que no se vean obligados a hacer daño a nadie, para que sean felices con sus familias, con sus seres queridos".

"Porque seguimos teniendo problemas con homicidios, porque ni siquiera con esta situación del coronavirus se han calmado. Que no vengan ahora a decir que estamos entregando despensas, mejor bájenle. Hay que tenerle amor a la vida, la vida es lo más sublime, es una bendición, dedicar a cuidarnos, no a repartir despensas. Ahora ya me salieron como los que estaban antes, a repartir despensas, frijol con gorgojo", abundó el Presidente.

"Vamos a seguir apoyando a los pobres. Puede ser que como están proyectando los tecnócratas, de que se va a caer la economía, sí, puede ser, pero nosotros, lo poco que tengamos, lo vamos a seguir distribuyendo, con justicia", enfatizó López Obrador.

"Sí, sí, en varias partes", respondió el mandatario nacional a pregunta expresa de si tenía confirmación respecto a la entrega de despensas por parte de cárteles del narcotráfico o de grupos del crimen organizado.

"No, es algo que se da, no se puede evitar que llegan y entregan despensas, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenecen", indicó.

"Pero aquí lo importante de esto, es que si la gente tiene opciones de trabajo y bienestar, se puede evitar esto", detalló López Obrador, quien hizo un comparativo de esta situación con lo que sucedía con el robo de hidrocarburos, también llamado "huachicol".

"Tengo mucha confianza en el pueblo. No descarto que los que están en las bandas, también vayan tomando conciencia, porque no creo que sea vida, el andar de un lugar a otro, siempre cuidándose de la otra banda, porque puede ser aniquilado, eso no es vida, entonces tenemos que buscar opciones a todos y no hacernos daño", abundó el mandatario nacional.

En fotografías y videos que circulan a través de las diversas redes sociales, se observa a supuestos miembros del Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y del Cártel de Sinaloa; de este último las acciones las dirige Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo".

En un video se ve a la hija de "El Chapo", y a otras mujeres, preparando las despensas en cajas que tienen el rostro de su padre en color negro, mismas que son entregadas en Guadalajara, Jalisco y en algunas zonas de Sinaloa.

El CJNG hace lo mismo en diferentes plazas, con la leyenda "El Señor de los Gallos" o "El Mencho con el pueblo".