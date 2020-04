AMLO pide a Segob perdonar a TV Azteca

Y más de 257 mil firman se junta en horas en una petición para quitarle concesión

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, recomendó esta mañana a la Secretaría de Gobernación (Segob) que no sancione a TV Azteca, luego de que Javier Alatorre invitara el viernes pasado a ignorar la información emitida por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre la pandemia de Covid-19 en el país.

“Aquí aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de TV Azteca, y otras dependencias, en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que queden siempre por encima de cualquier acto aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario argumentó que se debe actuar así “porque tenemos un pueblo muy consciente. Se puede decir ‘es que se hace daño’, sí, pero no mucho, eh. No mucho porque en este caso si el Presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen y mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es”.

Desde Palacio Nacional, pidió de nuevo a la gente que siga actuando de manera responsable y que haga caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos, quienes emiten a diario una serie de recomendaciones para tratar de contener el brote de Covid-19.

“Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos o especialistas? Cuántas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos”, cuestionó López Obrador.

Frente a los medios de comunicación, aseguró que “la gente está muy avispada, muy consciente”, por lo que, consideró, “no hay gente que pueda ser manipulada. Son otra razones, por cuestiones de tipo ideológico puede ser que alguien no quiera cambiar y pueden haber evidencias de que está equivocado, pero eso es por otras cosas”.

Por otra parte, una petición para quitarle la concesión a Televisión Azteca reunió 257 mil 965 firmas en Change.org durante el fin de semana.

“En un irresponsable acto que se origina con seguridad en el hecho de que la televisora está obligada a pagar impuestos, junto con otras empresas del mismo propietario, Ricardo Salinas Pliego. El conductor aprovecha los datos tergiversados y mal entendidos que reportan algunos gobernadores, que por no haber pasado las pruebas de laboratorio, no aparecen en los conteos reportados por el Secretario de Salud, Hugo López Gatell”, señala la petición dirigida a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La libertad de prensa garantizada en nuestra Constitución y la libertad de expresión, no deben confundirse con libertad de mentir, desinformar, difamar, injuriar o calumniar. Los medios de comunicación que pongan en peligro la vida de un solo ciudadano, a través de aquello que publican, deben ser sancionados”, añade la petición.

“En una democracia, el pueblo manda. Hagamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y se nos dé la prensa informadora que México merece”, agrega.

Hasta las 11:00 horas de este lunes, la petición, lanzada durante la madruga de sábado pasado, había reunido 257 mil 965 firmas.

SEGOB APERCIBE A TV AZTECA POR DECLARACIONES DE ALATORRE

El 18 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) apercibió a Televisión Azteca a externar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General, esto luego de que Javier Alatorre invitara a ignorar la información emitida por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre la pandemia de Covid-19.

“De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”, instó en un comunicado.

Pidió a la televisora cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de la emergencia sanitaria.

La dependencia adelantó que, si al televisora no lo hace, iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio toda vez que tiene facultades para vigilar que las transmisiones de radio y televisión no violenten los derechos de terceros, como el derecho a la salud.

Durante el noticiero nocturno del día 17 de abril, transmitido por el canal 1.1 de televisión, el conductor Javier Alatorre Soria invitó a ignorar las instrucciones del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien diariamente, a las 19:00 horas en una conferencia de prensa, da a conocer los datos estadísticos sobre el avance del virus en el país.

La Segob recordó que, de acuerdo con el Artículo 4 Constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además, el Artículo 6 garantiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden público.

El llamado tuvo lugar un día después de la petición que Javier Alatorre hizo a las y los televidentes.

“Como todas las noches, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, dijo.

“Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del Subsecretario de Salud. Incluso, el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con The Wall Street Journal, y aceptó sus falsedades”, añadió.

El conductor del noticiero de Televisión Azteca, cuyo presidente es Ricardo Salinas Pliego, usó declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, para tratar de respaldar su tesis.

Las palabras de Javier Alatorre Soria provocaron indignación en las redes sociales políticos, analistas y civiles se pronunciaron en contra del mensaje.

Más tarde, López-Gatell Ramírez respondió que las cifras que diariamente se presentan son producto del trabajo de personal médico de todo el país y llamó a no atender a controversias que distraigan en la atención de la pandemia.

“Nos falta tiempo para esta epidemia, tenemos que conservar el ánimo, la fuerza, la claridad mental y espiritual para mantenernos todas y todos unidos, cualquier controversia que pudiera ser accesoria, que pudiera ser un distractor de lo importante que es cómo actuar con una visión de Estado, esto involucra al sector público y privado, los tres órdenes de gobierno, a todas y todos. Todas y todos tenemos un papel que cumplir en esta epidemia por el bien de todas y todos”, expuso en conferencia de prensa.

El Subsecretario pidió a la ciudadanía mantener la calma. “No es raro, tampoco debería llamarnos a la preocupación que se exalten los ánimos, es una preocupación humana, los seres humanos frente a la incertidumbre, ante el miedo, hay quien tiene miedo, el miedo puede ser una reacción legítima, la ansiedad, entonces es puede reaccionar de una forma agresiva. No pasa nada, pero hay que procurar que esto no ocurra porque si alguien reacciona de una forma agresiva o con ansiedad o con miedo puede propagar el miedo y estas reacciones emocionales que se convierta en una adversidad, que desestabilice a unos y a otros y se pierda la claridad”, agregó.

Antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, que el presentador Javier Alatorre, se equivocó.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell. Fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena. Cometió un error como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad”, señaló el mandatario y pidió frenar el linchamiento político contra el comunicador.

“Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”, expuso el Jefe del Ejecutivo.