AMLO pide a Videgaray presentarse a declarar

El que nada debe, nada teme, le dice el Presidente al ex secretario de estado de Enrique Peña Nieto

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como a todos los ex funcionarios que han sido involucrado en el caso Odebrecht, a que se presenten de manera voluntaria a declarar, porque "el que nada debe, nada teme", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal señaló que los procedimientos judiciales no deben ser arbitrarios, además tienen que basarse en pruebas y "que no tengan que pagar justos por pecadores".

"Yo sé que el Juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera, se reforzara la averiguación. Esa es la información que yo tengo y no tengo más elementos, porque no me corresponde, ese es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial, ya lo hemos dicho muchas veces, es autónoma, es independiente, hay que esperar a que se resuelva este asunto", comentó López Obrador.

"No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme [...] Y también, si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos que no deben ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, se tiene que integrar las averiguaciones, el Juez tiene que, si lo amerita, autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho de amparo", agregó el Presidente.

"En fin y son juicios que pueden tardar tiempo, y no debemos de alarmamos, si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, se termine con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea a rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores", dijo el político tabasqueño.