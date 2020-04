AMLO pide al CCE que 15 grandes empresas paguen $50 mil millones que le deben al SAT

Carlos Álvarez

08/04/2020 | 09:40 AM

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le enviará una carta este miércoles a Carlos Salazar Lomelín, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con una lista de 15 grandes contribuyentes que deben hasta 50 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ante una pregunta respecto a la propuesta de Salazar Lomelín de diferir el pago de impuestos de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), el mandatario nacional contestó con una negativa.

"No podemos hacer eso [condonar], no podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública, si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las PYMES", dijo este el mandatario nacional.

"Carlos Salazar está en su derecho de defender a su gremio, pero ojalá que él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo, de todos", insistió López Obrador, quien precisó que según los datos del SAT, son 15 grandes contribuyentes los que deben 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos.

"Si estoy hablando que vamos entregar créditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50 mil podríamos entregar 3 millones [...] Si llegan a un acuerdo y abonan 25 pues ya son 2 millones de créditos", detalló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El político tabasqueño amagó, además, a las grandes empresas con proceder judicialmente si no pagan sus deudas ante el Servicio de Administración Tributaria, y sugirió que las deudoras están detrás de "campañas" para no solventar impuestos, sin embargo, advirtió que su Gobierno las dará a conocer.

"He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario se va a proceder judicialmente [...] He dicho desde el principio porque no somos nosotros tapadera de nadie [...] Si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento, entonces que nos ayuden todos", puntualizó López Obrador.

El martes, Salazar Lomelín convocó a las empresas y a particulares a emprender acciones propias para salvar el empleo en las PYMES, sin la actuación del Gobierno Federal, entre éstas, "adoptar una PYME", así como compras adelantadas a pequeños negocios.

"Creemos que hemos encontrado una puerta cerrada a nuestras propuestas [...] no se pidieron apoyos a las empresas para rebajar impuestos, se está pidiendo apoyar a este universo [de trabajadores] que no viven de los programas sociales", dijo el martes el presidente del CCE en una videoconferencia.