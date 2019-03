AMLO pide al Rey de España y al Papa se disculpen y reflexionen por abusos de la Conquista

Ese periodo de la historia de México se hizo con la espada y la cruz, señala el Presidente López Obrador

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió en fechas recientes una carta al Rey de España, Felipe VI, en la que le insta a reconocer y ofrecer disculpas por los atropellos que las autoridades mexicanas consideran, se cometieron durante la Conquista.

Según el diario español El País, que informó de forma exclusiva sobre la supuesta misiva, las disculpas por parte de España es "la vía que defiende López Obrador como la única forma posible de lograr una reconciliación plena" entre ambas naciones.

El texto, enviado al Ministerio de Exteriores, abre una vía de confrontación entre las autoridades españolas y mexicanas apenas dos meses después de que el Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, realizó una visita de Estado a México.

El Gobierno de España aún no ha respondido al texto, según han confirmado fuentes gubernamentales españolas y mexicanas "del entorno más próximo a López Obrador" al rotativo.

"Está previsto que López Obrador aborde el tema la tarde del lunes, en un acto en la localidad mexicana de Centla, donde conmemorará la batalla contra los españoles", adelantó El País.

El diario recordó que en 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la Independencia de México.

El Gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación.

Ante ello, el Gobierno mexicano quiere "diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año 'de la gran reconciliación entre México y España', asegura una de las fuentes", dice el rotativo español en un texto firmado por los periodistas Javier Lafuete y Lucía Abellán.

"La disculpa que López Obrador le ha pedido al Rey, matizan las fuentes, no es por la Conquista como concepto, sino por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos nativos durante aquella época", abunda El País en su información.

"En la redacción del texto, que según las fuentes mexicanas hace referencia a los judíos sefardíes y a la experiencia española de memoria histórica, ha tenido una participación activa Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, a quien el Presidente nombró coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México".

Según El País, desde el Gobierno de México admiten que la carta no ha sentado bien en España, pero insisten en que el texto "no está inspirado en el rencor y que el fondo del tema –la idea de iniciar un proceso de reconciliación, no la carta en sí- ya se había tratado durante la visita de Pedro Sánchez a finales de enero".

Sin embargo, insistió el rotativo, el titular del Poder Ejecutivo español aún no ha decidido cómo responder a este mensaje de México, que en ningún caso ha pedido ni pedirá a España resarcimiento económico, según garantizan las fuentes consultadas.

"México asegura que estaría dispuesto a tener la misma actitud sobre las vejaciones cometidas por su parte, pero primero ha de conocer qué atropellos está dispuesto a poner sobre la mesa España [...] En el Gobierno de López Obrador irrita, en cierta manera, la idea de que en España no haya una reflexión sobre lo ocurrido hace 500 años. 'Es un emplazamiento que no se puede evadir', asegura una de las fuentes".

"Envié ya una carta al Rey de España, y otra carta al Papa [Francisco] para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios, por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo López Obrador.

"Hubieron matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se ex comulgó a nuestros heroes patrios. A los padres de nuestra Patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón".

"Yo también lo voy a hacer porque también en tiempos de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas".

"E incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica [...] Por eso estamos aquí", dijo López Obrador hoy desde la zona arqueológica maya de Comalcalco, en Tabasco.

AMLO LO CONFIRMA

"Envié ya una carta al rey de España, y otra carta al papa [Francisco] para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios, por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios. A los padres de nuestra Patria, a Hidalgo y a Morelos", confirmó el propio López Obradror este mismo lunes.

"Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo también lo voy a hacer porque también en tiempos de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas. E incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica [...] Por eso estamos aquí", dijo el presidente mexicano desde la zona arqueológica maya del municipio de Comalcalco, en Tabasco.