AMLO pide apoyo a la IP mexicana: sólo dinero nacional entrará al Istmo por razones de soberanía

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec es un claro ejemplo de la visión de largo plazo con la que se debe ver la inversión pública

Sinembargo.MX

23/12/2018 | 12:53 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que incluye la renovación y ampliación de los puertos de Salinas Cruz y de Coatzacoalcos, así como la ampliación carreteras y un tren de carga y de pasajeros. Dijo que sólo para este proyecto, y para garantizar la soberanía nacional, sólo podrán invertir empresas nacionales.

“Todo el proyecto, a diferencia de otros, por razones estratégicas de soberanía, porque no queremos nosotros meternos en pleitos de potencias, no queremos meternos en las patas de los caballos, México es una país libre y soberano; por eso en este proyecto no vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a ser inversión nacional”, dijo desde el puerto del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, una zona que se busca consolidar como la unión de los océanos con México.

“Convoca a los empresarios de México para que hagamos una mezcla de recursos”, añadió López Obrador.

Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec https://t.co/J1f7YfF3H3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de diciembre de 2018

El Presidente destacó que con este proyecto se busca tener otra “cortina” para que los puedan trabajar en los lugares que nacieron y no tengan que recurrir a la migración forzada. Indicó que incluso se busca que la gente llegue a la zona a trabajar.

“Que haya desarrollo, trabajo y bienes en los pueblos de origen. Por eso es muy importante este proyecto del Istmo, no van a faltar los recursos”, y anunció que en el Presupuesto de Egresos se tienen previstos 8 mil millones de pesos para el proyecto durante el próximo año. “Y cada año, durante todo el sexenio, va a tener recursos este proyecto estratégico”, añadió.

Señaló que durante los primeros tres años de su Gobierno se va a trabajar en la ampliación de los puertos y de carreteras, así como en el tren de carga y pasajeros. Dijo que al tercer año se prevé crear una zona libre en el Istmo, con lo que se bajará a la mitad el IVA y el Impuesto Sobre la Renta y se brindarán apoyos fiscales para atraer la inversión a la zona.

Destacó que se está “buscando impulsar el desarrollo del Istmo, hay lo mero principal, hay voluntad política para transformar esta región”. Consideró que se pueden tener recursos pero sin voluntad no se hacen las cosas.

PROMETE CONSULTA PREVIA

El Presidente se comprometió a que este proyecto tendrá tres criterios básicos: el primero, respetar la opinión de las comunidades y de los pueblos del Istmo. “No hacer nada sin consulta de los pueblos”, aseguró.

Sin embargo adelantó que él percibe que la gente de la zona va a apoyar el proyecto.

El segundo, explicó, es que que se tiene que cuidar el medio ambiente, no causar daños ecológicos. Y el tercero, que sea para beneficio de la gente del Istmo de Tehuantepec.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec es un claro ejemplo de la visión de largo plazo con la que se debe ver la inversión pública.

Detalló que en la zona es necesaria la instrumentación de una infraestructura de transporte integral, eficiente, sustentable y moderna.

Destacó que la conectividad marítima de México con el resto del mundo se dará a través del puerto de Coatzacoalcos y el de Veracruz.

Anunció que se creará en la reserva feral territorial en el puerto de Salina Cruz un nuevo puerto industrial e informó que para la modernización portuaria se prevé una inversión de mil 500 millones de pesos en 2019.

El Presidente de México sumó hoy tres días de gira por Oaxaca. Ayer, Andrés Manuel López Obrador dijo que México es un tiradero de obras inconclusas y prometió concluirlas durante su sexenio.

“Vamos a cambiar la mala conducta de los gobiernos que inician obras y no las terminan. Este es un ejemplo, esta carretera [la que conectará a Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec], parada a la mitad. Y así hay obras por todo el país. Es un tiradero de obras inconclusas, un cementerio de obra”, dijo durante la presentación del Plan Carretero Nacional.