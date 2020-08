AMLO pide difundir el video que entregó Lozoya a la FGR en TV y redes sociales; exige conocer todo

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).— El Presidente Andrés Manuel López Obrado, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que la denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sea abierta, que diga quiénes son y cuánto fue lo qué robaron.

Durante su encuentro matutino con la prensa, el titular del Ejecutivo consideró que el contrato de Etileno XXI debe ser cancelado al considerarlo “leonino”, o bien, debe de ser revisado.

“Ese contrato se tiene que cancelar [el de Etileno XXI]. O sea, es mi opinión, por ser un contrato ‘leonino’. Se tiene que revisar y también en este caso es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor Lozoya”, expresó el Presidente.

Posteriormente, el mandatario federal sostuvo su respeto a la FGR y al Poder Judicial; sin embargo, puntualizó que se trata de “un asunto de Estado” y defendió su “derecho a opinar”, por lo que pidió que el caso sea dado a conocer a los mexicanos sin entorpecer las investigaciones.

“Yo sostengo tres cosas, con todo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al Fiscal General, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones, ni con una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad”, señaló.

El Presidente López Obrador consideró que al ser un “asunto de interés público” todos los mexicanos deben de saber qué y a quién denunció el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya sea a través de su difusión en redes sociales o en los medios de comunicación siempre y cuando sea respetado el debido proceso.

“Sí hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional. Entonces se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya. Todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego con todos los implicados y con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, conocer todo”, puntualizó.

Como segunda acción, el mandatario afirmó que se deberá recuperar todo lo “malhabido” y que el país recupere lo que fue obtenido de manera ilegal durante su gestión como director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Respecto a enjuiciar a los expresidentes, López Obrador señaló que este asunto será determinado en una consulta ciudadana para llevarlos a juicio, puntualizando que no es su fuerte la venganza.

“Segundo, recuperar todo lo malhabido. Que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal. Extinción de dominio. Esto es devolverle a Pemex lo que se sustrajo. Devolverle a la nación todo. Y tres, si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, consulta ciudadana, para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad, quiero dejar de manifiesto que tiene que ser el pueblo el que decida en este asunto. No quiero que se vaya a pensar que es una venganza. No es mi fuerte la venganza”, comentó.

Finalmente, el mandatario concluyó que primero deberá conocerse toda la verdad, siempre y cuando sea con pruebas; segundo, recuperar lo robado y que sea empleado en beneficio del país y finalmente, si la población lo decide, llevar a juicio a los expresidentes involucrados.

“De modo que recapitulando, primero, que se conozca toda la verdad, que el pueblo sepa qué sucedió. Desde luego, con pruebas. Que se llame a declarar a todos los involucrados. Segundo, recuperar lo robado porque eso nos ayuda porque no estamos en bonanza y son millones de pesos que deben ser utilizados para beneficio del pueblo. Eso es lo segundo. Y tres, si no está la gente conforme porque quiere que también se castigue a los expresidentes, consulta y se garantiza que la gente se exprese”, dijo.