AMLO pide investigar y correr a funcionarios que trabajaron con García Luna y que siguen en su gobierno

Si estuvieron en ese tipo de funciones, para afuera, advierte el Presidente

Noroeste / Redacción

13/12/2019 | 09:30 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitó una investigación sobre el actuar de funcionarios que pertenecieron a los equipos de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y que continúan en el actual gobierno.

"Si estuvieron en ese tipo de funciones, para afuera. Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas", dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Giré instrucción para que se haga una revisión de todo el gobierno, quiénes participaron en el equipo de García Luna en el gobierno de Calderón, quiénes de ahí pasaron al Gobierno de Peña, quiénes pasaron con nosotros. No se tolera la corrupción y la impunidad, ni de mi familia", abundó.

El 11 de diciembre, el Mandatario pidió no adelantarse y hacer juicios en contra del ex Presidente Calderón Hinojosa tras la detención de García Luna, Secretario de Seguridad Publica en el gobierno del panista.

"No quiero que se piense que se está atacando a Felipe Calderón, pese al daño que nos hizo, no solo a nosotros, sino al país a partir del fraude electoral en 2006″, dijo.

Añadió que él no hará “leña del árbol caído, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a García Luna que es un presunto señalado”.

López Obrador aseguró que durante su Gobierno no habrá persecuciones a exfuncionarios, toda vez que su fuerte “no es la venganza”, por lo que no se aprovecha esta circunstancia para atacar a su antecesor.

El presidente López Obrador aseguró que la detención de García Luna representa “una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Es una muestra de que ese régimen fracasó”.