AMLO pide no escale conflicto entre FGR y DEA

El titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró durante su conferencia de prensa que espera una relación de respeto y profesionalismo entre autoridades de México y EU, además de que advirtió que ya no se permitirá injerencia en asuntos de este país

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que no escale el conflicto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias de Estados Unidos, ello tras las declaraciones de Alejandro Gertz Manero.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró durante su conferencia de prensa matutina, que espera una relación de respeto y profesionalismo entre autoridades de México y Estados Unidos, además de que advirtió, ya no se permitirá "injerencismo" en asuntos de este país.

"No soy partidario de que se escale este asunto, es cosa de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto, inclusive ya la propuesta tiene que ver con otras cosas", insistió el político tabasqueño.

"No hemos aceptado la cooperación militar, no queremos que la relación con Estados Unidos se sostenga en eso, no queremos cooperación para el desarrollo, no helicópteros artillados", reiteró el mandatario nacional.

"Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo de ningún gobierno. Que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que también ellos no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros", declaró.

"Respeto mucho a Alejandro Gertz, pero lo mejor es definir las reglas, sin estridencias, sí va a haber cooperación pero vamos a ponernos de acuerdo. Necesitamos mantener buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y no tengo la menor duda de que va a ser así", finalizó.

El martes, el titular de la FGR anunció que la institución que encabeza irá a juicio contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ello luego de que el Departamento de Justicia estadounidense expresó su decepción por la decisión de México de no ejercer acción penal contra el General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.