AMLO plantea fórmulas para que los ex Presidentes sean juzgados y no descarta hacer él la propuesta

Es la primera vez que López Obrador expresa que él podría proponer una consulta para que la petición suba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 'aún cuando yo vote en contra', dice

Sinembargo.MX

24/08/2020 | 08:43 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió hoy la rendija para juzgar a los ex mandatarios mexicanos y no descartó, al presentar las fórmulas para hacerlo, que él mismo lo proponga si no lo hacen los ciudadanos, el Senado de la República o la Cámara de Diputados.

Es la primera vez que López Obrador expresa que él podría proponer una consulta para que la petición suba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “aún cuando yo vote en contra”.

Durante su conferencia de prensa matutina, propuso hacer la consulta ciudadana mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) avanzan en las investigaciones sobre los casos de corrupción en los que estarían implicados los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

“Repito, no quiero ser yo verdugo. No es mi fuerte la venganza. Que lo decidamos entre todos. Aquí quiero hacer una aclaración. Es muy importante. De acuerdo a la ley, para hacer una consulta, sólo hay un plazo si no estoy equivocado. Lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia, y va a ser interesante que sepamos todos”, precisó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, explicó que en la Constitución se establece que la consulta ciudadana sólo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre.

“Afortunadamente o desafortunadamente, se está a tiempo porque legalmente no se podría solicitar después. O sea, el periodo que establece la ley es del 1 al 15 de septiembre de cada año, incluso yo creo que es del primero al 15 durante un año electoral”, indicó.

“¿Qué significa esto? Para que se lleve a cabo esta consulta, ¿quién puede solicitarla? El Presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras, o el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, detalló el Jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, expuso que cuando el Presidente o una tercera parte de los legisladores solicita el ejercicio, se requiere de la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Sin embargo, señaló que no tiene claro si se trata de una avalación con mayoría simple o de las dos terceras partes.

“Entonces si es solicitud de los ciudadanos que reúnen las firmas, ya no pasa por la aprobación del Congreso, es decir, por las cámaras. Sólo tiene que aprobarse la solicitud en el caso de que haya solicitado el Presidente o los legisladores”, agregó.