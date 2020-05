AMLO plantea índice alternativo al PIB, que mida felicidad, bienestar y desigualdad social

La llegada de la llamada 'nueva normalidad' es un buen momento para el inicio de este índice, defendió el titular del Poder Ejecutivo federal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que trabaja en la elaboración del "nuevo" índice para medir "el bienestar", que sustituya al Producto Interno Bruto como referencia, y que calculará también "la felicidad del pueblo" y "no les va a gustar a los tecnócratas".

"Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar. Un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social [...] y otro ingrediente en este nuevo paradigma [será] la felicidad del pueblo"," reveló el político tabasqueño.

La llegada de la llamada "nueva normalidad" es un buen momento para el inicio de este índice, defendió el titular del Poder Ejecutivo federal, quien recordó que el "progreso sin justicia es retroceso", por lo que "tiene que haber crecimiento con honestidad, crecimiento con austeridad, crecimiento con bienestar, crecimiento con cultura, crecimiento con felicidad".

El mandatario detalló que está elaborando la fórmula de este nuevo índice que se aplicará en México, y el cual dijo será un "sistema de medición distinto y a lo mejor contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo, para poder saber si realmente hay bienestar [...] No se trata nada más de acumular riqueza y menos si se trata de acumular riqueza en pocas manos, es importante la distribución del ingreso", reiteró.

"Lo que importaba era el Producto Interno Bruto, el crecimiento a secas, a rajatabla. Aunque se enfermara la gente, aunque se destruyera el territorio, aunque se afectara el medio ambiente", argumentó el presidente, quien luego abundó que el nuevo índice "no les va a gustar a los tecnócratas", lo que consideró como "una buena señal".

"No nos sirve nada más el crecimiento si no va acompañado de más igualdad. No es crecer por crecer. Por eso hay que añadirle a la fórmula del crecimiento la democracia", dijo el mandatario desde el Palacio Nacional, casi al finalizar su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que convocará "a econometristas, a matemáticos, a economistas, a sociólogos, antropólogos, a psicólogos, a especialistas", para la creación del nuevo índice. "Yo voy a hacer el planteamiento, como se dice, el modelo de investigación, el planteamiento del problema. Voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar algo nuevo, un aporte interesante", precisó.

El Presidente recordó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se registró el mayor crecimiento del PIB de todo el periodo neoliberal, con el 4 por ciento, en contraste con el 2 por ciento promedio.

Sin embargo, fue la administración federal que generó mayor desigualdad social y se entregaron los mayores bienes púbicos al sector privado, según dijo el político tabasqueño.

La idea del índice está planteada en el ensayo de 30 cuartillas, titulado 'La nueva política económica en los tiempos del coronavirus', presentado por el mandatario nacional el pasado 16 de mayo pasado, a través de un video publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales.

"Es un ensayo que se los dedico a todos los enfermos, a sus familiares y a los que han perdido la vida por esta pandemia, a todos los enfermos y dolientes, porque la vida va a continuar afortunadamente. Tenemos que seguir adelante, tiene que pensarse en una nueva normalidad, ya no podemos seguir con lo mismo de antes", dijo el presidente en su mensaje.

"[El docuemnto] tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando en que lo más importante es la medición que se hace del Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, de la justicia, de la honestidad, austeridad y del bienestar", abundó López Obrador.

"Nada justifica seguir con la misma política económica y continuar manteniendo el término de crecimiento a secas como parámetro básico de medición del desarrollo nacional. Por eso decimos sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar; sí al progreso, pero con justicia porque progreso sin justicia es retroceso. En la nueva política económica al crecimiento debe añadirse el bienestar en la más amplia extensión de la palabra", mencionó el político tabasqueño en su video.

López Obrador se comprometió durante su campaña electoral a mantener un crecimiento anual en promedio del 4 por ciento durante los seis años de su mandato. Sin embargo, durante el 2019, primer año completo de su administración, la economía mexicana se contrajo un 0.1 por ciento, y en el 2020, la mayoría de pronósticos estiman caídas del PIB superiores al 6 por ciento, debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.