AMLO planteará en G20 la censura en redes; encarga plataforma mexicana

'No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, de ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse', señaló el mandatario nacional

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que planteará en la próxima reunión del foro del G20 evitar la censura en las diversas redes sociales.

"No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, de ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse", señaló el mandatario nacional.

"Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 haré un planteamiento sobre este asunto", dijo el político tabasqueño.

"Sí, no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad, no a la censura", agregó López Obrador.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseveró que hay un desacuerdo mundial respecto al tema y que la propuesta del presidente de México al G20 será que una empresa particular no debe determinar quién tiene derecho a expresarse y quién no.

"Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, es lo que podría decir yo el día de hoy. Entonces, el presidente el día de hoy ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone", abundó el canciller.

"En esencia, concluyó, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no", explicó Ebrard Casaubón, quien dijo que el Gobierno federal ya ha tenido comunicación con demás países que comparten la misma opinión en torno a la censura en redes sociales.

"Como México en voz de nuestro presidente hizo esta declaración, pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual, señaladamente la canciller alemana, el Gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, también en África y en América latina, en el sureste asiático", informó el titular de la SRE.

"Entonces, la instrucción que tenemos del señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta conjunta", agregó Ebrard Casaubón.

El miércoles, López Obrador planteó crear una red social nacional para evitar que haya censura contra los ciudadanos, además de que instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras instituciones de su Gobierno desarrollar una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad de comunicación en México.

"Analizar esto que tiene que ver con las redes, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad, es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, la Secretaría de Comunicaciones, que se busquen opciones alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, para que en México no haya censura, un país sin censura. México, país de libertades”, expresó.

El político tabasqueño reprochó que empresas como Facebook y Twitter se erijan como instituciones mundiales de la censura, "como la santa inquisición".

El presidente dijo que puede ser que a las personas no les guste lo que otros opinan; sin embargo, remarcó que nadie tiene derecho a silenciar a los ciudadanos, como ocurrió en Estados Unidos con el todavía presidente Donald Trump.

"Desde que tomaron esas decisiones la estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Entonces, la libertad, incluso en el caso de Estados Unidos es la principal enmienda de su constitución", insistió el mandatario mexicano.

"Claro que entonces en aquel tiempo no se imaginaban que iban a haber empresas particulares con capacidad para limitar la libertad”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.