AMLO: Postura de empresarios demuestra que estaban de acuerdo con la falsificaciÃ³n de facturas

AMLO: Postura de empresarios demuestra que estaban de acuerdo con la falsificación de facturas

Cuestionó la honestidad y la decencia de los dirigentes del sector empresarial, les dijo ¿no que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los viene viene?

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- “El que nada debe nada teme”, dijo el Presidente López Obrador sobre las sanciones a empresas factureras que fueron criticadas por el sector empresarial.

“Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas, lo que se está demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos”, expuso el Mandatario mexicano.

Cuestionó sobre la honestidad y la decencia de los dirigentes del sector empresarial “¿no que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los ‘viene viene’?”.

Se refirió a las declaraciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en las que se opuso a la ley de la falsificación de facturas y dijo que crear empresas fantasma es un delito grave, pues estas tienen el fin de evadir impuestos.

“Si no falsifican facturas y no constituyen empresas falsas ¿qué les va a preocupar?”, dijo el Presidente.

Para el Jefe de Estado la actitud de los representantes empresariales es similar a un sector de un partido “como antes” y les cuestionó sobre su honestidad y decencia.

“Pero si ellos no falsifican facturas, si no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar? Ustedes saben que no era delito grave la corrupción, el robo de combustible y por qué no va a ser grave el que se falsifiquen facturas”, afirmó.

En cifras, la Hacienda Pública habría dejado de recibir 400 mil millones de pesos al año por la realización de este ilícito, de acuerdo al Presidente López Obrador. “Los factureros estaban protegidos y ahora lo estamos constatando”, afirmó.

INCONFORMES COPARMEX Y CCE

Los líderes empresariales se inconformaron con la aprobación de la reforma contra la compra de facturas falsas en la Cámara de Diputados, pues aseguraron que sería una persecución para “los buenos contribuyentes”.

“No, al contrario, el que nada debe nada teme. En la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasma para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas y no constituyen empresas fantasmas ¿qué les va a preocupar?”, cuestionó.

Recordó que tanto la corrupción y el robo de combustible no eran considerados como delito grave.

Ayer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que los legisladores no consideraran sus “preocupaciones” en la aprobación de la ley sobre delitos fiscales.

En un comunicado, el organismo señaló que la reforma tendrá consecuencias negativas en la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.

“Así lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos”, señaló el CCE.

Por su parte, la Coparmex ademinitó que con esta reforma “los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada… finalmente fuimos presa de la bebida preferida que ahora será de los mexicanos, que ahora será el atole con el dedo”, dijo Reginaldo Esquer.