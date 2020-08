AMLO presenta a 3 mujeres indígenas como candidatas a presidir el Conapred

El Presidente de México se reunió en Palacio Nacional con tres mujeres de origen indígena, propuestas para presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con tres mujeres de origen indígena, propuestas para presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución que se encuentra acéfala desde el pasado 19 de junio, cuando renunció Mónica Maccise Duayhe.

En un mensaje publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales, el mandatario nacional afirmó que estas mujeres indígenas, entre las que se encuentran Claudia Morales Reza, wixárika de Jalisco, y Olga Santillán Rodríguez, tepehuana del sur de Durango, “son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”.

Además, estuvo presente Mónica Paulina González Portillo, quien es originaria y radica en la localidad de Kiliwa en Baja California. La ahora candidata a dirigir el Conapred, fue la primera mujer líder de una organización pesquera del pueblo indígena Cucapá (Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá S.C. de R.L. de C.V.), asentada en las lagunas del delta del Río Colorado y el Mar de Cortés.

Me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja California. Están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo pic.twitter.com/h5ULRSfmaz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 11, 2020

El pasado 19 de junio, el Presidente López Obrador dijo que sí aceptaría la renuncia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise Duayhe, y que propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas al frente de dicho organismo.

“Parece que sí [aceptará], porque creo que no se debió convocar a este foro. Y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno”, dijo el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina sobre la renuncia de la titular de la Conapred.

El titular del Poder Ejecutivo Federal declaró que se buscará la forma de que se integre dicho organismo, si se puede, a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Sí, aunque veríamos también la forma que se integre, si se creo por acuerdo o por decreto presidencial y si no es por ley y depende del titular del Ejecutivo a mí me gustaría que se integrada a la Secretaría de Gobernación y que se nombre a una gente con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y la discriminación”, indicó el político tabasqueño.

“Y de una vez aquí, en el relevo si existe una renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas. Porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que más han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas”, añadió el presidente.

El Conapred no solo debe existir, sino reforzarse, asegura @SEGOB_mx en el comunicado sobre la renuncia de Mónica Maccise. pic.twitter.com/ynzxcDvsyU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 19, 2020

Maccise Duayhe presentó su renuncia a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, luego de que López Obrador manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y planteara una revisión a los organismos e institutos autónomos.

El pasado 18 de junio -luego de afirmar que desconocía su existencia- el mandatario nacional señaló que analizaba la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que las funciones de dicho organismo fueran realizadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“Todos los organismos como la Conapres consumen presupuesto, no los conoce la gente y no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon para simular que se combatía la discriminación, la corrupción era la manera de cooptar y dar empleo a allegados”, manifestó el presidente

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el estado de Hidalgo, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que hubo instituciones que “surgieron como hongos después de la lluvia”, porque se han utilizado “para comprar conciencias y darle empleo a los allegados”.

“Entonces, ¿para qué están las Secretarías?. Organismos para expertos, pero eran distractores para que se creara todo un andamiaje, se hablara los temas, pero se permitiera el saqueo y el robo. Hay que achicarlos, suprimirlos”, indicó el mandatario nacional, desde el municipio de Zapotlán de Hidalgo.

“¿Habla de desaparecer el Conapred?”, le cuestionó un reportero. “Sí, y que Gobernación se haga cargo. Se tiene que combatir el racismo y la discriminación, pero no crear un organismo nuevo”, respondió López Obrador, quien agregó que no se puede crear un instituto para atender cada demanda de justicia, como sucede con la Transparencia o las Telecomunicaciones.

“No, vamos a debatirlo, a ver que nos dice la gente, vamos a ver lo que dice el pueblo de México […] porque todo esto pertenecía al ‘pacto de silencio’, o sea, que se sepa cuántos organismos hay como este, cómo dejaron al Gobierno, qué hacen y qué funciones tienen”, reculó el mandatario nacional.

“Yo le pregunto a la gente que nos está viendo: ¿sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta, por cierto, ¿cómo se llama? Conapred ¿Sabían los mexicanos del Conapred? [...] Ayer se pensó que no tenía información suficiente o estaba yo simulando cuando dije que no sabía de la función de lo que hacia un organismo supuestamente para combatir la discriminación”, abundó.

“Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo ¿sabías que existía ese organismo?, hago esa pregunta, Conapred, me enteré lo crearon durante el gobierno del presidente [Vicente] Fox [Quesada], pero así se crearon todos esos organismo y la gente ni siquiera saben que existen”, señaló el presidente.

“¿No el poder dimana del pueblo? Eran organismos para expertos de acuerdo a las nuevas políticas públicas y eran distractores para que se creara este andamiaje, se hablara mucho sobre los temas y se permitiera el robo y el saqueo”, señaló López Obrador.

“Es público y notorio el racismo en el país, qué bueno que se generó este debate y ojalá que continúe, porque hay racismo, hay clasismo y hay discriminación, pero con estos aparatos imagínense, invita a quienes tienen expresiones discriminaciones expresiones resistas a foros, yo soy partidario de la libertad, al fondo casi ni me adhiero a lo que se decía a los movimientos estudiantiles del 68, como en Francia, con ‘prohibido prohibir’”, insistió.

El miércoles 17 de junio, el Presidente López Obrador cuestionó al Conapred por invitar al youtuber chihuahuense Chumel Torres a un foro sobre el racismo y clasismo en México, luego de que su esposa, Beatriz Gutiérrez, hiciera lo mismo un día antes, lo que desató una polémica en redes sociales.

“Y basta de simulación, no puede ser que gente racista, clasista siga soterrada, oculta, enmascarada. ¿Cómo se va a invitar, la verdad a alguien que discrimina a un acto de estos?”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina, sin mencionar el nombre del también comediante.

“Soy partidario de la libertad, pero es el colmo: son personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, discriminatorios, está demostrado y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita”, agregó el político tabasqueño.

“Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador, es el colmo que esto suceda. Que se midan, ya pasó el tiempo del racismo, del clasismo, de la discriminación, y además de la hipocresía”, argumentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

¿Y qué dice el presidente sobre la invitación de Chumel Torres al foro del @CONAPRED (que se canceló)? pic.twitter.com/Dddj7NvFdo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 17, 2020

Desde Puebla, donde realizó una gira de trabajo, López Obrador recalcó que se enteró de la existencia del Conapred debido a la polémica generada en redes sociales por la participación del youtuber al foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”, junto a Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Mónica Maccise, evento que se realizaría el miércoles 17 de junio y se transmitiría vía streaming, pero que fue cancelado.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conapred. Un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia y es cuando más robaron y más ocultaron todo”, afirmó el presidente.

“Para todo hay institutos, y ayer que surge esta polémica. ¿Cómo es que se llama esto?, ¿para qué se creo?, para evitar el racismo, ¡híjole!, y la discriminación”, apuntó López Obrador llevándose la mano derecha a la cara, en señal de burla.