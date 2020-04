AMLO presenta denuncias contra 'grandes' empresas que deben al SAT

López Obrador aseguró que la primera denuncia es contra una empresa grande, que debe como 10 mil millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno ya presentó las primeras denuncias contra empresas que tienen adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, ya que él no va a ser cómplice, ni encubridor.

"Algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada, ya di instrucciones que se presenten querellas y denuncias porque no soy encubridor, no puede ser que si hay una deuda de 8, hasta 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar se encubra, me convertiría yo en cómplice", indicó el mandatario nacional.

"Y no es nada personal, es que tenemos que poner orden en el caos, esa es la política, y también no generalizar, la mayoría de los empresarios, bueno, lo vemos con los que a pesar de la crisis no despiden a trabajadores, no todo el que tiene es malvado, yo les diría que ni siquiera estos que deben", dijo el político tabasqueño.

"Lo que pasa es que se mal acostumbraron, hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países, están pensando que México es tierra de conquista, porque se los permitieron, eso ya se terminó", abundó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que la primera denuncia es contra una empresa "grande", que debe como 10 mil millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal. "Ya está todo, ya se están formando los expedientes y las denuncias", informó.

"Por lo pronto una se acaba de interponer hace algunos días, son dos cosas, es un juicio, hay una empresa grande, grande, grande, y son como 10 mil millones, pero de esos, hay mil 500 millones que claramente se pueden tipificar como fraude fiscal, por eso es la vía penal", advirtió el presidente.

El 23 de abril, López Obrador indicó que estaba formando un equipo de abogados “incorruptibles”, para dar seguimiento a las denuncias que se presenten contra empresas que deben al fisco. Además, amagó con demandar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces que “metan en el cajón” las denuncias más tiempo del debido.

“Hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes, grandes, grandes, empresas, imagínense de las más grandes empresas, les dijo a los funcionarios del SAT, este debían, deben, no sé cuánto, creo que 8, 10 mil millones”, señaló el mandatario nacional.

“Estaban queriendo [los empresarios] dar 500, no, si son 10 mil, ‘o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3 mil’, porque se conocían, conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias”, abundó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

“Ahora hay un equipo, se lo digo con respeto todas las empresas, que depende de mí, estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles, y a partir de que se presenta una querella, una denuncia, seguimiento”, añadió el político tabasqueño.

“Y si un juez mete en el cajón la denuncia y ahí la deja por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia”, amagó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien, además, reconoció a los empresarios que están cumpliendo con su responsabilidad y agradeció la solidaridad de algunas instituciones privadas.

El 8 de abril, López Obrador informó que le enviaría una carta a Carlos Salazar Lomelín, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con una lista de 15 grandes contribuyentes que deben hasta 50 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ante una pregunta respecto a la propuesta de Salazar Lomelín de diferir el pago de impuestos de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), el mandatario nacional contestó con una negativa.

“No podemos hacer eso [condonar], no podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública, si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las PYMES”, dijo en esa ocasión.

“Carlos Salazar están en su derecho de defender a su gremio, pero ojalá que él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo, de todos”, insistió López Obrador, quien precisó que según los datos del SAT, son 15 grandes contribuyentes los que deben 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos.

“Si estoy hablando que vamos entregar créditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50 mil podríamos entregar 3 millones […] Si llegan a un acuerdo y abonan 25 pues ya son 2 millones de créditos”, detalló el titular del Poder Ejecutivo federal.

El político tabasqueño amagó, además, a las grandes empresas con proceder judicialmente si no pagan sus deudas ante el Servicio de Administración Tributaria, y sugirió que las deudoras están detrás de “campañas” para no solventar impuestos, sin embargo, advirtió que su Gobierno las dará a conocer.

“He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario se va a proceder judicialmente […] He dicho desde el principio porque no somos nosotros tapadera de nadie […] Si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento, entonces que nos ayuden todos”, puntualizó López Obrador.

El 14 de abril, el presidente del CCE señaló que el viernes 10 de ese mismo mes, recibió el documento que le envío el político tabasqueño, con la lista de 15 grandes empresas que deben al fisco 50 mil millones de pesos; sin embargo, descartó darlas a conocer, y cobrarles, dado que esa es atribución exclusiva del SAT.

“Efectivamente recibí una carta privada el viernes pasado, una carta que me envió el presidente de la república y exactamente en privado yo se la contesté. Básicamente lo que te puedo decir es que eso está fuera de mis atribuciones, yo no puedo cobrar ninguna situación de impuestos para el país, porque no tengo esa atribución, y básicamente en ese sentido contesté la carta”, afirmó el líder empresarial en entrevista radiofónica.

Asimismo, el líder empresarial dijo que no se haría pública la carta, ni se darían a conocer los 15 nombres de los deudores, porque eso estaría contra la ley. “El Código Fiscal de la Federación prohíbe que tú emitas o te dediques a publicar una situación fiscal que solamente el SAT tiene esa atribución”, acotó.