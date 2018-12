AMLO presentarÃ¡ esta semana la iniciativa para cancelar la Reforma Educativa: Esteban Moctezuma

AMLO presentará esta semana la iniciativa para cancelar la Reforma Educativa: Esteban Moctezuma

Respecto a la descentralización de la SEP, Esteban Moctezuma, reconoció que el traslado de esta dependencia a Puebla no será en el mediano plazo y tomará al menos tres años para operar en la ciudad de Puebla al 100 por ciento, pero aún se encuentran revisando el proyecto y tendrán que esperar la aprobación del presupuesto ante la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 3 de diciembre (Periódico Central/SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará esta semana al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para cancelar la Reforma Educativaaprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, informó el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

“Esta semana, el Presidente de la República estará enviando una iniciativa de reforma a la Constitución para iniciar todo el proceso de abrogación de la misma”, dijo Moctezuma Barragán en entrevista con medios al término de su presentación del plan de infraestructura para zonas pobres y de personas indígenas, en Tlacotepec, Puebla.

De acuerdo con información publicada en medios nacionales, el funcionario no precisó el tiempo que tomará derogar la reforma implementada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el Ayuntamiento de Puebla señaló que en menos de tres años, la SEP federal estará operando en la ciudad de Puebla al 100 por ciento, pero aún se encuentran revisando el proyecto y tendrán que esperar la aprobación del presupuesto ante la Cámara de Diputados.

“No estaremos pensando en que hubiese ninguna mudanza hacia Puebla en menos de tres años porque tendremos que hacer primero el proyecto, nos tendrían que aprobar el presupuesto, tendríamos que hacer las obras y estaríamos pensando en mediano plazo” apuntó.

Después de sostener una reunión con la Presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco para trabajar para el apoyo al sector educativo; el Secretario señaló que mientras no se finalice la planificación del proyecto, estarán instalados en la Universidad Tecnológica de Puebla.

Asimismo, agradeció al Presidente López Obrador por brindar la oportunidad de descentralizar la institución y adelantó que al término de la planificación, las instalaciones podrían ser colocadas a las afueras del municipio para impulsar el desarrollo económico regional.

La instalación de la SEP en Puebla tendrá como finalidad invertir en infraestructura educativa en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Gobierno del estado, Ayuntamiento de Puebla, y la SEP.

Como parte de estas planificaciones, el secretario sostendrá también reuniones con el gobernador de Puebla Antonio Gali Fayad y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortíz.

