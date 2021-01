AMLO prevé ser vacunado contra el Covid-19 a finales de febrero, con dosis de CanSino

El Presidente de México estimó que se vacunará contra el Covid-19 a 15 millones de adultos mayores de enero a abril, para después aplicar las dosis a personas menores de 60 años de edad, con enfermedades crónicas

Carlos Álvarez

12/01/2021 | 10:02 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que será vacunado contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), a finales de febrero próximo, con una dosis de la empresa china CanSino.

"Yo creo que sería entonces cuando se vacune a adultos mayores de las grandes ciudades, como yo vivo aquí me va a tocar esa vacuna seguramente. Si se cumple con el plan sería CanSino y me va a corresponder a finales de febrero vacunarme", adelantó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño estimó que se vacunará contra el Covid-19 a 15 millones de adultos mayores de enero a abril, para después aplicar las dosis a personas menores de 60 años de edad, con enfermedades crónicas.

El Presiente explicó que participarán 120 mil personas en el Plan Nacional de Vacunación, a través de 10 mil brigadas e informó que con las vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech que llegaron hoy a México, comenzará la inoculación a personal de salud de hospitales Covid de todo el país.

"Con la vacuna del laboratorio ruso, 24 millones de dosis, queremos usar esa vacuna para adultos mayores de comunidades intermedias, esa vacuna puede estar a finales de enero, casi vamos a iniciar la vacunación al mismo tiempo en comunidades alejadas e intermedias", indicó López Obrador.

"Y estamos por tener ya el acuerdo con una farmacéutica china para contar también en febrero con la vacuna CanSino que esa se aplicaría en grandes ciudades, también a partir de febrero", aseguró el mandatario nacional.

"Tú me preguntas cuándo me tocaría, sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, de CanSino, a finales de febrero me tocaría vacunarme, eso es lo que se está contemplando", afirmó el presidente.

"Terminando adultos mayores empiezan enfermos crónicos menores de 60 años. Ya tenemos los censos de maestros, Campeche, Chiapas, que ya están en verde, van a ser vacunados, y de ahí de acuerdo a edades, estamos optimistas, como vamos a tener millones de vacunas, muy pronto vamos a estar vacunados todos", agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.