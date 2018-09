AMLO promete a los padres buscar la verdad sobre sus 43 hijos, hasta hoy desaparecidos

Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez, dijo que pese a que éste día se llega a los 4 años de que sus hijos están desaparecidos, 'también es un día emblemático para todos los padres y madres' porque hoy 'es el primer día en estos cuatro años que los padres nos sentimos con esperanza'

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron este día una conferencia, a 4 años de la desaparición de sus hijos, con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.

María Elena, madre de uno de los estudiantes, fue la primera en tomar la palabra. “Tenemos cuatro años buscando abrir puertas, estamos muy contentos de que esta puerta se haya abierto sola”, dijo. La mamá detalló que se tomaron tres acuerdos: Comisión de la Verdad, un decreto a partir del 1 de diciembre para llegar a la verdad y el último acuerdo que el proceso se seguirá por una comisión conformada por la ONU y el GIEI.

“El Gobierno actual no lo hizo, tuvimos que manifestarnos, ahorita nuestro corazón late, nuestras esperanzas están en ellos. Si su compromiso es de cumplir yo creo que ‘juntos haremos historia’, como lo ha dicho nuestro Presidente”, dijo la madre del normalista Giovanni Galindes Guerrero.

“No hemos tenido un Gobierno que se haya preocupado por este caso, por nuestros muchachos, que estamos esperando con una gran ansia de abrazarlos. Sentimos una gran esperanza, y que así va a ser, porque si no, de lo contrario prefiero morirme y no seguir viendo a estas madres, viendo cómo se debaten en el dolor”, destacó.

“Aquí sentimos que vamos a llegar a donde queremos. Es un día emblemático para los padres. Hemos pasado hambre, fríos, nos hemos mojado, marchando buscando a nuestros hijos”, añadió sobre estos cuatros años de buscar justicia sin que el Gobierno federal les haya dado respuestas.

El Presidente electo aseguró que cumplirá con su compromiso de llegar a la verdad en el caso.

“Se explicó el resultado de la reunión del encuentro con las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Los compromisos que se refrendaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia”, dijo.

“En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y vamos a cumplir”, añadió.

“El día 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la Comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia”, se comprometió.

La Segob ya no va a tener que ver con asuntos policíacos ni con espionajes, destacó, y su principal tarea será las relaciones políticas. “Sobre todo a la protección de los derechos humanos”, aseguró.

El nuevo enfoque, precisó, tendrá un papel relevante el futuro Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien coordinará los trabajos para que se cumplas los compromisos hechos en torno al caso Ayotzinapa.

Detalló que en la reunión se acordó abrirle las puertas a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como la ONU, y a otros organismos que han ayudado “contra viento y marea” a que el caso no fuera cerrado.

“Mi reconocimiento fraterno, solidario, a los padres y madres de Ayotzinapa, son un ejemplo para todos los que luchan en México y el mundo por la justicia, por su entrega a esta noble causa”, dijo el Presidente electo.

López Obrador recalcó que cumplirá todas sus promesas de campaña, incluida la de dar verdad y justicia en el caso de los normalistas, y aseguró que si se conoce la verdad en el caso se fortalecerá a las instituciones del Estado mexicano.

“En la campaña fui prudente, no ofrecí lo que no iba a poder cumplir, me moderé porque los compromisos se cumplen, ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña, y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, precisó.

“También dije que no debemos de temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira. No es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso”, indicó.

LA REUNIÓN

El encuentro fue encabezado por López Obrador y miembros de su futuro Gabinete, entre ellos, la futura de la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el próximo Subsecretario de Derechos Humanos , Alejandro Encinas.

Padres de los 43, normalistas y representantes de organizaciones arribaron desde las 08:00 horas a las afueras del recinto. A la reunión, que se lleva a cabo a puerta cerrado, sólo ingresaron los padres de familia y sus abogados. Se prevé que a las 12:00 horas den una conferencia de prensa conjunta.

Los normalistas permanecen frente al museo con pancartas con mensajes como: “4 años de desaparición, de mentiras, de impunidad. ¡43 con vida!”, se lee en una de ellas.

Al recinto también arribó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

“Es indudable que se trata de desaparición forzada, son violaciones graves, es una barbarie lo que ocurrió ahí”, dijo Gonzáles Pérez esta mañana.

Alejandro Encinas, futuro Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que durante la reunión de esta mañana con los padres de los 43 se ratificará el compromiso del Gobierno de López Obrador para dar seguimiento al caso y conformar la Comisión de la Verdad.

“Por supuesto que la Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala va para adelante; si este gobierno no la hace nosotros la instrumentaremos. Hay lineas de investigación que no se cumplimentaron que pueden esclarecer la verdad”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Por su parte, la futura Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el Gobierno de López Obrador instalará la Comisión de Verdad para investigar el paradero de los jóvenes, ya que “así se ha acordado”.

ESCUELAS DE LA UNAM EN PARO

Al menos 14 de las 41 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entraron en paro de actividades para participar en las movilizaciones a cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En algunas escuelas, la suspensión de actividades forma parte de los acuerdos tomados en la primera Asamblea Interuniversitaria, celebrada el 8 de septiembre por el ataque de grupos porriles a estudiantes.

Los planteles que entraron en paro total fueron las Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Letras; el plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria; los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur; además de las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y Cuautitlán.

Con suspensión de actividades académicas pero no administrativas, las facultades de Arquitectura; Economía, y Música; la Escuela Nacional de Trabajo Social; el CCH Vallejo. Y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Las movilizaciones por los cuatro años de la desaparición de los 43 iniciarán a las 16:00 horas.

COMISIÓN DE LA VERDAD

El Presidente electo de México, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, ya ha solicitado formalmente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso y tumbó la versión oficial.

La desconfianza hacia las autoridades mexicanas por parte de los familiares de los 43 estudiantes es enorme. Sin embargo, las palabras de López Obrador abren un, aunque pequeño, hilo de esperanza para la reactivación de las investigaciones.

La mentira que reprochan todos los familiares es la versión oficial del Ejecutivo federal, conocida como “verdad histórica”, que sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó, los incineró en un vertedero y arrojó sus cenizas a un río.

A pesar de que organismos internacionales y expertos extranjeros echaron abajo esta versión apoyados en evidencias científicas, el mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía hoy sigue insistiendo en su veracidad.