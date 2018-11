AMLO promete equilibrio macroeconÃ³mico sin dÃ©ficit fiscal

AMLO promete equilibrio macroeconómico sin déficit fiscal

A través de un video, el presidente electo adelantó que los gastos intocables serán el costo financiero de la deuda, los ADEFAS, servicios personales, pensiones y jubilaciones y las participaciones a los estados y municipios

Liliana Zamora

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer un avance de lo que será el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el cual contemplará recursos para los programas sociales y proyectos de inversión comprometidos en campaña, manteniendo equilibrios macroeconómicos sin déficit fiscal.

Según publica El Financiero, López Obrador aseguró que el recurso alcanzará para “financiar el presupuesto y gasto del año próximo. Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales”.

