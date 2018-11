AMLO promete no impulsar reformas financieras o fiscales

Integrantes de Morena se deslindan de propuesta de Ricardo Monreal

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró es viernes y que no promoverá modificaciones al marco legal en materia económica, financiera o fiscal durante la primera mitad de su sexenio, luego de que Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario en el Senado de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para limitar el cobro de comisiones bancarias.

El político tabasqueño afirmó que su administración respetará la “libertad” de los otros poderes -entre ellos el Legislatico- y aseveró que no “dicta línea” a sus aliados en el Congreso de la Unión, donde su partido tiene mayoría, tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Diputados.

“No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero y fiscal en esta primera etapa de gobierno [...] El Ejecutivo no va a promover ninguna iniciativa [...] en tres años no habrá ninguna iniciativa para modificar el marco legal en bancos y financieras. ¿Más claro todavía?”, indicó el presidente electo.

“Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisladores, pero nuestra política es la de no modificar el narco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las instancias financieras”, reiteró López Obrador, quien abundó que “es posible sacar adelante al país con un Gobierno austero”.

“Los legisladores tienen esa facultad, son representantes del pueblo. Y pueden presentar iniciativas de ley, proyectos de ley. Nosotros garantizamos la libertad, además se trata de un poder independiente, el poder legislativo”, indicó el político tabasqueño.

El presidente electo aseguró que la iniciativa presentada por el senador Monreal Ávila “ni siquiera se ha discutido en comisiones, se presentó una iniciativa, yo les hablo de que diario se presentan iniciativas de ley”.

“En la campaña aclaré que no íbamos a hacer ninguna reforma en la parte del Gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación de los bancos. Lo acabo de decir a 15 días que me entrevisté con la presidenta de Santander, Ana Botín”, agregó.

“Vamos a mostrar que podemos sacar adelante al país con dos cosas: combatiendo la corrupción y con un gobierno austero. Esto le he venido planteando de tiempo atrás. No modificar el marco legal, el funcionamiento de bancos y financieras”, abundó López Obrador.

EN MORENA SE DESLINDAN DE PROPUESTA DE MONREAL

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena en San Lázaro, dijo este mismo día que no habrá más “sorpresas” luego de que la agrupación política presentara la inesperada iniciativa, que golpeó con fuerza a las acciones de los bancos y arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dirigente nacional de Morena, declaró que la iniciativa de eliminar las comisiones bancarias, impulsada por el senador Monreal Ávila, no es una propuesta de su partido, además que agregó que nunca se comentó sobre esta iniciativa.

“No es una propuesta del partido, nos quedamos muy sorprendidos, molestos también, porque los grupos parlamentarios son, de acuerdo a la ley, brazos legislativos de los partidos y ellos no lo consultaron nunca con el partido”, aseveró Polevnsky Gurwitz.

La presidenta de Morena recordó que hace unos días Monreal Ávila se reunió con el presidente electo, para hablar sobre los temas de la agenda legislativa, sin embargo, en ningún momento mencionaron dicha propuesta.

“Nosotros nos habíamos reunido tres días antes con el licenciado López Obrador, donde se preguntó cuál era la agenda de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y se presentaron cuáles eran las reformas que se estaban trabajando”, reiteró la dirigente de Morena.

Polevnsky afirmó que “nunca hablaron de esa iniciativa, nunca, y de repente sale que es una iniciativa de Ricardo Monreal, que presentó la senadora [Bertha Alicia] Caraveo [Camarena], pero que no nos consultaron y son temas muy sensibles, muy delicados, que afectan efectivamente a la Bolsa [Mexicana de Valores]”.

Asimismo, la dirigente nacional de Morena expresó que las prioridades de su partido en la actual Legislatura son con base en los compromisos de campaña del presidente electo, ya que estas “permitirán generar cambios que beneficien a México”.

Morena presentó ayer una iniciativa de reformas en la Cámara alta a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, con la que se busca prohibir a los bancos e instituciones financieras el cobro de comisiones a clientes o usuarios por diversos conceptos.

Según un reporte diario de Citibanamex, la iniciativa presentada de forma inesperada provocó un descalabro de los mercados, debido a que la Bolsa Mexicana de Valores registró una fuerte caída y el peso perdió terreno nuevamente.

“En un entorno global desfavorable, los mercados financieros locales exacerbaron sus pérdidas debido a la presentación de una propuesta para regular las comisiones bancarias por parte del presidente de lMesa Directiva del Senado Ricardo Monreal”, señaló Citibanamex.

LA POSTURA DE MONREAL

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena afirmó que el Gobierno Federal debe tomar medidas urgentes contra los abusos de los bancos contra los cuentahabientes, además de que señaló que es “normal” la caída de la BMV tras la presentación de la iniciativa que busca reducir el cobro de comisiones de los bancos a los usuarios.

“Es normal. Cuando se reducen ganancias y utilidades, siempre se reacciona, pero también hay que reaccionar por los ciudadanos, hay que reaccionar por los usuarios, hay que reaccionar contra los abusos, contra el agio, contra la usura”, apuntó Monreal Ávila, quien también aseguró que la iniciativa sigue adelante, pero reiteró que abrirá un proceso de consulta con banqueros y cuentahabientes.

“Sí va para adelante. Hay que verlo con el sentido positivo, yo ya he hablado con grupos económicos, desde ayer quedamos en reunirnos, y ahora que el próximo Secretario de Hacienda (Carlos Manuel Urzúa Macías) quiere incorporarse, es bienvenido”, dijo el líder parlamentario.

“También vamos a escuchar la voz de los usuarios, porque no se puede mantener un régimen de abusos en contra de los usuarios, es un tema delicado [...] En México existe una desproporción en comisiones y en intereses, y por esa razón nosotros planteamos, no sólo moderación, sino una autocontención y una revisión profunda”, dijo.

“Vamos a continuar la iniciativa; ayer se presentó, está en un proceso formal, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda. Vamos a abrir un proceso de escucha, de diálogo, con algunos empresarios, instituciones bancarias y grupos económicos, y luego vamos a escuchar también a los usuarios de la banca, a los trabajadores y a los cuentahabientes. Todos merecen ser escuchados, y luego dictaminamos”, abundó Monreal Ávila.

“Sí hay prisa, en el sentido de que ya no debe haber tanto abuso y que se automoderen [los bancos], pero también queremos dar el término prudente. Vamos a dar la oportunidad a las comisiones, que están conformadas de manera plural, para escucharlos”, dijo Monreal Ávila sobre dictaminar su propuesta de Ley.