AMLO propone que consulta de revocaciÃ³n de mandato sea en marzo de 2021

AMLO propone que consulta de revocación de mandato sea en marzo de 2021

El Presidente confirma esta mañana que se mudará a Palacio Nacional

Noroeste / Redacción

18/06/2019 | 09:05 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo el 21 de marzo de 2021.

Ello, después de que algunos partidos de oposición se negaran a aprobar en el Senado de la República, que dicho ejercicio democrático coincidiera con las elecciones intermedias.

“Lo propusimos, pero los senadores y diputados federales de oposición sostienen que no debe llevarse a cabo el ejercicio de consulta el mismo día de la elección intermedia federal", expresó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño afirmó que para él sería mejor que se homologara la consulta con las elecciones intermedias “para no gastar”, pero que si ello inconforma a los legisladores, propone que la fecha sea el domingo 21 de marzo de 2021.

El Presidente López Obrador abundó que espera que se obtengan dos terceras partes de los votos en la Cámara alta para reformar la Constitución en dicho sentido.

La oposición descartó cualquier posibilidad de aprobar la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, planteada por López Obrador, la cual está inscrita para abordarse en el pleno del Senado, durante el periodo extraordinario que se llevará a cabo a partir de este martes.

El mandatario nacional indicó que la revocación de mandato debe hacerse porque "cuando una autoridad ya no tiene el respaldo ciudadano, ya no tiene autoridad moral ya no sirve".

"No debe soportase a una mala autoridad, si se elige a un presidente o gobernador por seis años y a los tres años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantarlo todo el periodo?", agregó López Obrador.

"¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?", sería una de las preguntas que se realizarían en la consulta, según dijo el mandatario nacional.

Potra parte, López Obrador confirmó que en breve se mudará al Palacio Nacional con su familia, por lo que se habilitará el departamento que se construyó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, el mandatario nacional descartó que se vaya a reforzar la seguridad en el inmueble, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

"Sí vamos a vivir aquí como lo plantee, una vez que termine el ciclo escolar, que termine Jesús la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca la escuela [...] Ya nos vamos a mudar a Palacio, es un departamento que se construyó con Felipe Calderón y se mantuvo con Peña, ya estamos preparándolo", dijo el Presidente.

"Es el mismo espacio, tenía una sala, comedor, una cocina y tres cuartos, desde luego una limpieza general y pinturas", afirmó el político tabasqueño.