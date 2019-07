AMLO rechaza línea para aumentar periodo de Jaime Bonilla en Gubernatura de Baja California

Es un asunto que deberá resolver el TEPJF, dice el Presidente, mientras Felipe Calderón asegura que el PAN no tiene remedio

Noroeste / Redacción

09/07/2019 | 10:52 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso opinar sobre la decisión del Congreso de Baja California, de aumentar de dos a cinco año el periodo para el próximo Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, postulado por Morena, y dijo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resuelva si hubo algo "indebido".

"No opino porque no quiero que se vaya a mal interpretar. Es un procedimiento legal, tiene que ver con el Congreso del Estado, hay instancias legales y debemos esperar lo que resuelvan las autoridades competentes. No es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo Federal", dijo el Mandatario nacional durante su conferencia matutina.

"Lo que sí puedo asegurar es que nosotros no intervenimos, no hay línea de la Presidencia", afirmó el político tabasqueño, quien aseguró, además, que el TEPJF debe actuar con independencia y autonomía, porque el Poder Ejecutivo Federal que él encabeza, ya no es el "poder de los poderes".

"No hay como era antes la línea de la Presidencia, no nos metemos en esto; hay un abanico de puntos de vista hay algunos que están a favor y quienes en contra", abundó López Obrador.

Por su parte, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el Partido Acción Nacional "desgraciadamente" ya no tiene remedio.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex mandatario nacional comentó una publicación hecha en la misma red social por su esposa y ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien señaló que "Lo que hizo el Congreso de Baja California [...] es absolutamente anticonstitucional" y "una agresión al sistema democrático".

Ayer por la noche, con 21 votos a favor (incluyendo de los diputados del Partido Acción Nacional) y un voto nulo, el Congreso de Baja California aprobó modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución estatal, lo que permitirá que el próximo gobernador tenga un periodo de cinco años y no dos.

Ahora, la reforma a la constitución de Baja California, aprobada ayer, debe ser votada por los cabildos de los municipios y requiere la aprobación en al menos tres de los cinco.

La iniciativa fue presentada por el diputado local de Morena, Víctor Morán Hernández, con el objetivo de cambiar la reforma realizada en 2014, cuando se decidió que habría un periodo para gobernador de dos años, con el fin de homologar los procesos electorales en el país.

El artículo octavo transitorio decía: "el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. Resumiendo el período de la siguiente gubernatura a dos años".

Sin embargo, con la modificación, el periodo de gobierno de Bonilla Valdez dará inicio el 1 de noviembre próximo y terminará el 31 de octubre de 2024.

El 8 de mayo, tras una impugnación presentada por Bonilla Valdez, el Tribunal Electoral de Baja California aprobó con dos votos a favor y uno en contra que el periodo del próximo gobernador fuera de seis años, sin embargo, el 29 de mayo —tres días antes de que se llevaran a cabo las elecciones— el TEPJF revocó dicha sentencia.

Ayer, el PAN nacional anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de tomar medidas legales a fin de "echar para atrás" la resolución del Congreso de Baja California.

A través de un comunicado, el PAN nacional informó que se enviará a la Comisión de Orden del partido, los nombres de los legisladores locales panistas que votaron a favor de la ampliación, para que sean expulsados del instituto político, por actuar "ilegalmente y en traición" a sus principios y su doctrina.

"Solicitaremos a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista que conforme a derecho analice la conducta de los legisladores que fueron en contra del partido y del interés supremo de la democracia, al ser corrompidos por Morena", señaló el comunicado.

Acción Nacional rechazó la ampliación del plazo para la gubernatura de Baja California, por considerarla "un duro golpe" a la democracia, la legalidad y a la máxima autoridad electoral que ya había emitido un fallo al respecto.

"Confiamos en el equilibrio de poderes y que una vez más en este tema, el Poder Judicial enmendará la plana a BC, como ya había ocurrido por dos ocasiones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", indicó el PAN nacional.

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la posición de Acción Nacional es clara y pública en contra de los diversos "intentos" de Morena y de Bonilla Valdez, por modificar el periodo de la siguiente gubernatura bajacaliforniana.

"Vemos con preocupación que al nuevo gobierno morenista no le importa transgredir la Constitución, y que no tiene límites en su capacidad corruptora, pues en el país se están tomando decisiones similares al viejo régimen priista, donde se ponían y quitaban gobernadores con facilidad y ahora hasta de manera retroactiva se extienden los plazos de gobierno a beneficio de los mismos, violentando el equilibrio democrático, los derechos políticos y de la ciudadanía", indicó Cortés Mendeoza.

En los pasados comicios del 2 de junio, el candidato Jaime Bonilla Valdez, de Morena, ganó la gubernatura bajacaliforniana con 53 por ciento de los votos, mientras que su partido salió victorioso, también, en los cinco municipios y las 17 diputaciones que se disputaban en la entidad.