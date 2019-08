AMLO rechaza que coma moronga azul y desmiente el Longaniza Gate promovido por panista

Desde Palacio Nacional, el Presidente pidió que no lo comparen con lo que hacían durante los gobiernos pasados, pues consideró que “eso calienta

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta mañana que coma moronga “azul” porque no le gusta y desmintió la información difundida ayer sobre la presunta compra de productos muy costosos en Presidencia.

“Ahora sacaron que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no se cuánto dinero. Yo no como chorizo, lo digo con todo respeto. Creo que es un alimento muy bueno, pero yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario pidió que no lo comparen con lo que hacían durante los gobiernos pasados, pues consideró que “eso calienta”.

“Nos quieren medir con la misma vara. Tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, entonces no nos confundan”, señaló.

Desde que inició su Gobierno, López Obrador decretó un severo recorte al gasto y a la inversión de dinero público; sin embargo, la medida se puso en duda, luego de que un documento sobre el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, publicado por el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, destapara los supuestos precios de algunos productos adquiridos para la familia presidencial, entre los que destacan más de 335 mil pesos para comprar 20 unidades de longaniza de primera.

El programa, compartido a través de sus redes sociales, contempla además 458 mil pesos de pescado blanco oriental, 125 mil pesos de papa blanca y 97 mil pesos de guayaba.

Con base en las páginas 53, 62, 66 y 67 del programa, destacan los siguientes precios desorbitados: 150 mil pesos de jamón ahumado de pavo; 10 mil pesos en helado de sabores fresa, vainilla y napolitano; 3 mil 13 pesos en un kilo de jamón de pavo y mil 296 una caja con 200 cerillos.

Los costos excesivos desataron una tormenta en redes sociales por lo que la oficina de la Presidencia de la República aclaró que esos precios vienen del Gobierno anterior, es decir, la administración de Enrique Peña Nieto propuso que se adquirieran esos insumos a precios exorbitantes, pero el Gobierno de López Obrador no ha comprado nada aún.

En tanto, el director general de recursos materiales y servicios generales del Gobierno, Jael Hernández, precisó que este presupuesto puede ser modificado e incluso cancelado.

“Dicho programa no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica”, detalló una circular emitida por el funcionario.

Los documentos difundidos en redes sociales no son facturas de compra sino procesos de licitación, es decir, la lista sólo representa un estimado presupuestado y no gastos.