AMLO regaña a Mario Delgado y a Ricardo Monreal por andar en la 'grilla' y no sacar sus iniciativas

El mandatario detalló que se han enviado dos o tres iniciativas que se consideran importantes, pero hizo especial énfasis en la de los fideicomisos, la cual fue un acuerdo que hizo con el pueblo

Sinembargo.MX

22/07/2020 | 12:09 AM

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los diputados de Movimiento Regeneración Nacional por no abordar las iniciativas que envía el Gobierno federal y sólo centrarse en la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral.

“Tenemos diferencias hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta”, expresó desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel calificó su discurso como un “reclamo fraterno” dirigido a los legisladores morenistas que acudieron a su conferencia para la firma de la Reforma de Pensiones.

El mandatario detalló que se han enviado dos o tres iniciativas que se consideran importantes, pero hizo especial énfasis en la de los fideicomisos, la cual “fue un acuerdo que hizo con el pueblo”.

Sin embargo, acusó que los legisladores sólo se han enfrascado en las próximas elecciones de consejeros del INE.

Recordó que cuando hizo su toma de protesta desde el Zócalo y dio a conocer los 100 compromisos de su Gobierno, prometió que habría mayor transparencia en el manejo de los mismos. No obstante, subrayó que por cuestión de intereses es que no se resolvió la iniciativa durante este periodo extraordinario.

“Una iniciativa, la de los fideicomisos. Fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo cuando tomé posesión di a conocer 100 compromisos. El compromiso 37 tenía que ver con una mayor transparencia en el manejo de los compromisos. No era una invención, es un compromiso”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Aclaró que la propuesta sobre los fideicomisos “no es sacada de la manga”, sino que está sustentada y busca acabar con la corrupción y el saqueo de dinero.

“Pero los intereses creados impidieron que en este periodo extraordinario se resolviera esta iniciativa que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya corrupción, que no haya privilegios porque son cientos de fideicomisos donde se manejan los recursos de manera discrecional”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal aclaró que con esta iniciativa no se quitará el apoyo a las personas inscritas en ellos e hizo referencia específica al caso de becas y proyectos científicos.

“Esa iniciativa la vamos a mantener. Es poner orden. No se van a quedar sin apoyos los que reciben becas, los científicos, nada de eso”, expuso frente al Diputado Mario Delgado y el Senador Ricardo Monreal, ambos de Morena.

López Obrador cuestionó que no se incluyera ni discutiera la propuesta para desaparecer cientos de fideicomisos y que los recursos de éstos sean distribuidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Frente a los medios de comunicación, el Mandatario mexicano reprodujo el video en el que aparece en la Plaza de la Constitución justo cuando se compromete a hacer la revisión de los fideicomisos.

También argumentó que se ha ignorado la iniciativa sobre que el Gobierno pueda hacer la compra directa de medicamentos al extranjero, con el propósito de evitar la corrupción en la que se involucran empresarios y políticos.

Dijo que se trata de transparentar la compra de 90 mil millones de pesos en medicamentos, pues es el colmo que se lleguen a vender medicamentos caducados al Gobierno que provocan la muerte de cientos de personas.

“Es el colmo que se roben el dinero de las medicinas […] y ahora en la Cámara de Diputados no pasó en el extraordinario porque lo único que se discutió es quién se va a quedar en el INE. Porque quien sabe porqué eso si los une. Ni modo que viene nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados. No, costó muchísimo iniciar esta transformación como para quedarnos callados”, finalizó.