AMLO regresaría a Sinaloa en octubre

El Gobernador dice que le pedirá mejor presupuesto para agricultura

Netzahualcóyotl Ceballos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresará en octubre a Sinaloa, confirmó hoy el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Aunque la visita de AMLO ya se especulaba, Quirino Ordaz lo confirmó ante medios de comunicación. No precisó fecha pero sí el municipio a visitar, Ahome, y el motivo, infraestructura educativa.

Dijo que uno de los temas a tratar con López Obrador es la propuesta de Presupuesto federal para el ejercicio 2020, donde se “castiga” a sectores como el campo y la pesca, fortalezas productivas de Sinaloa.

“Toda indica que sí, viene en octubre, no me han reconfirmado la fecha, en principio me habían comentado el día 12 pero es el Día de la Raza, no sé si lo vaya a celebrar, festejar o reunrise aquí”, dijo.

“Sería muy oportuno para mí previo a un mes de que se apruebe el Presupuesto, tocar base sobre la importancia, como lo he tocado en otros momentos con él, yo sí tengo confianza, la agricultura comercial es la que va a llevar a la autosuficiencia alimentaria, así que nos tienen que ayudar”.

Este año, el tres veces candidato a la Presidencia de la República y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional visitó Sinaloa en enero para recorrer los puntos afectados por el Huracán Willa.

También visitó Rosario para supervisar la Presa Santa María, aún pendiente, “brincándose” después a Escuinapa, Culiacán, Mocorito y Guasave.

Una visita más fue en febrero, en Mazatlán y Badiraguato, donde abordó distintos temas, entre ellos la seguridad nacional.