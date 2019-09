AMLO respalda a Manuel Bartlett, tras investigaciÃ³n por bienes patrimoniales

AMLO respalda a Manuel Bartlett, tras investigación por bienes patrimoniales

El Presidente dice que está muy satisfecho con él, ya que le ayuda a limpiar de corrupción la CFE

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este miércoles a Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ello luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación al funcionario público por sus bienes patrimoniales.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró desde el Palacio Nacional, que se siente "muy satisfecho" con el trabajo de Bartlett Díaz, quien con su trabajo "ayuda a limpiar de corrupción" a la CFE, y dijo que "los opositores" quieren confundir con el propósito de enrarecer el ambiente.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional expresó que los intentos de desprestigio contra Bartlett Díaz no prosperarán, pero dijo, además, que respetarán el derecho de disentir y se va a investigar "absolutamente todo", y que no habrá impunidad.

"Podría parecer un contrasentido, porque nuestros adversarios los que se dedicaron a saquear, que ahora son opositores quieren confundir y hacer creer que somos iguales y no es así [...] Estos reportajes tienen que ver con los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje, por eso los ataques a Manuel Bartlett", afirmó el político tabasqueño.

"Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer, recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer Pemex y a la CFE, y se esmeraron para lograr ese propósito", acusó López Obrador.

El presidente aclaró, además, que hay quienes dicen que Carlos Loret de Mola Álvarez salió de la cadena Televisa porque lo pidió su Gobierno, pero que eso "es mentira, es una calumnia, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión".

Por su parte, el titular de la CFE indicó que jamás lo han acusado de corrupción, además de que destacó que cada año presenta su declaración patrimonial a la SFP, institución de la que, dijo, aprecia inicie una investigación, "porque estoy seguro que mis datos son correctos".

"He presentado cinco años anteriores como establece la ley para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue construyendo ese patrimonio [...] En todos estos años he manejado recursos en diversas funciones y todo está en la declaración patrimonial", abundó Bartlett Díaz.

El funcionario federal agregó que la investigación periodística encabezada por Carlos Loret de Mola Álvarez, es falsa, ya que "Me atribuye propiedades que no son mías. No hay manera de que haya escondido esas cantidades", afirmó el titular de la CFE.

"Casi me atribuyen la propiedad de una manzana, pero lo importante es la instrucción del presidente, que tenemos que aclarar el patrimonio de toda una vida, repito jamás se me ha acusado corrupción alguna, en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía", insistió Bartlett Díaz.

LA INDAGATORIA DE LA SFP CONTRA BARTLETT

La Secretaría de la Función Pública abrió la noche del lunes 9 de septiembre, un expediente para investigar la declaración patrimonial y de intereses del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, derivado de una denuncia ciudadana anónima recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

Según detalló en un comunicado la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, "[la denuncia ciudadana] será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública, a través de la Dirección General de Denuncias e investigaciones".

La SFP resaltó que una vez concluidas todas las etapas del proceso, informará sobre los resultados de la indagatoria, a fin de cumplir con el compromiso del Gobierno de México de transparentar la vida pública, y de seguir "implacable en su lucha contra la corrupción", además de refrendar "su compromiso de cara a la ciudadanía de dar puntual seguimiento a las denuncias por presuntas faltas administrativas de todos los servidores públicos".

"La apertura del expediente concuerda con la convicción de la Secretaria Sandoval Ballesteros de, como ha sostenido previamente, no hacer un uso faccioso de la institución y que no se investiga por consigna, sino siempre en respeto a la legalidad", indicó la SFP en su comunicado.

El pasado 28 de agosto, un reportaje reveló que el titular de la CFE del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene un "imperio" inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos, ello a pesar de en su declaración patrimonial que hizo pública el pasado mes de enero, aseguró que tiene una fortuna de 51 mdp e ingresos anuales por 11 millones en moneda nacional.

Sin embargo, minutos después de que la SFP anunciara la apertura del expediente sobre la denuncia ciudadana, el director de la CFE negó, otra vez, a través de su cuenta de la red social Twitter, tener dichas propiedades y se ofreció a colaborar con la institución en su investigación.

"Como dije antes, es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen; mi declaración patrimonial está en regla […] La @SFP_mx ha abierto una investigación y presentaré toda la documentación e información que se me requiera", tuiteó Barlett Díaz.

El pasado 29 de agosto, el titular de la CFE sostuvo que el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez y la reportera Areli Quintero, quien hizo la investigación, montaron un "sainete" con mentiras y afirmaciones que, enfatizó, rechaza categóricamente.

El pasado 30 de agosto, el titular de la CFE había emitido un comunicado para asegurar "bajo protesta de decir la verdad", que lo que indicó en su declaración patrimonial, misma que hizo pública el pasado mes de enero, es su único patrimonio que posee, "ni un peso más ni un peso menos", aseveró.

"Frente a los señalamientos sin prueba alguna que han circulado en los medios de comunicación, expreso mi categórico rechazo", agregó Bartlett Díaz en el comunicado difundido por la propia CFE.

EL REPORTAJE SOBRE LAS PROPIEDAD DE BARTLETT

Un reportaje publicado en la página de noticias del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, y firmado por la reportera Areli Quintero, encontró que la fortuna del ex gobernador de Puebla es 16 veces más grande que lo que reportó en su declaración patrimonial. Y esto sólo en propiedades, mismas que ha adquirido a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres.

Bartlett Díaz, quien en la actualidad milita en el Partido del Trabajo (PT) y por el cual fue senador, se desempeñó durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado como secretario de Gobernación (SEGOB), y durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El político poblano asegura en su declaración patrimonial que es dueño de dos edificios y tres locales. Dos de ellos los compró en la década de los setenta del Siglo pasado, mientras otro fue una herencia materna en 1998, y en el 2001 adquirió dos terrenos contiguos en Tacubaya, en la Ciudad de México.

Sin embargo, a partir de 2001, cuando Bartlett Díaz había dejado de ser gobernador postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se vuelve senador por primera vez con el PT, dejó de registrar los bienes a su nombre. "Y justo a partir de esa fecha, se multiplicaron de forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores", según lo indica el citado reportaje.

Con base en documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad, la familia del político poblano empezó a adquirir "vertiginosamente" casas y departamentos en las zonas más caras de la Ciudad de México: Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma y, "su preferida", Lomas de Chapultepec.

En esta última colonia, los familiares del titular de la CFE tienen, en conjunto, al menos 11 propiedades en un radio de 2 kilómetros, todas situadas en esquinas, en los alrededores de la zona de embajadas, "ubicación privilegiada, y fueron adquiridas a sorprendentes precios de ganga", por lo que "es casi su colonia", dice el reportaje.

Julia Elena Abdala Lemus, tiene a su nombre nueve de las 25 residencias que ha adquirido la familia en los últimos 20 años. Dos de dichas propiedades de la pareja sentimental de Bartlett Díaz fueron compradas con sólo tres meses de diferencia. Así era hasta el pasado mes de julio, cuando se obtuvieron las copias en los registros oficiales de la Ciudad de México.

La pareja sentimental del titular de la CFE es hija de un fabricante textilero de ascendencia libanesa. Al igual que él, ella es originaria de Puebla, en donde realizó estudios de periodismo e historia. Ha dicho que conoció a Bartlett Díaz -con quien tiene una diferencia de edad de 30 años- cuando lo entrevistó para un programa de televisión local, por lo que formaron una pareja sentimental desde 1999.

Según el reportaje publicado en el medio digital de Loret de Mola Álvarez, no hay registro de que Abdala Lemus -quien en la actualidad preside una fundación llamada Casa de las Mercedes- fuera dueña de algún inmueble o empresa antes de su relación sentimental con Bartlett Díaz.

"Su afición por los bienes inmuebles se inició en octubre de 2003, cuando su pareja era senador de la República. Adquirió la casa ubicada en Fray García Guerra 175, en Lomas de Chapultepec. La construcción de 736 metros cuadrados en un terreno de 500 metros aparece con el sensacional precio de compra de 4 millones 500 mil pesos. De acuerdo con inmobiliarias de la zona su precio comercial estaría en un rango de 48 a 70 millones de pesos", dice el reportaje.

"Sus compras siguieron en julio de 2006, con la casa ubicada en Lord Byron número 28, en Polanco. Esa propiedad es reconocida no solo por su deseada ubicación para las inmobiliarias sino por el operativo que realizó ahí la PGR en 2016 para detener a José Juan Janeiro [Rodríguez], abogado que presuntamente diseñó la cadena de empresas fantasma que permitió a Javier Duarte [de Ochoa], ex gobernador de veracruz, desviar recursos públicos", abunda la investigación.

Solo tres meses después de dicha compra, en octubre de 2006, Abdala Lemus adquirió una casona antigua en el número 14 de la calle Flora, en la colonia Roma, de la capital de la República. Para su siguiente compra eligió la llamada "milla de oro" del Paseo de la Reforma: dos departamentos, el 2106 y 1601, del hotel de lujo St Regis, una de las cadenas más exclusivas del mundo.

El primero departamento la pareja sentimental de Bartlett Díaz lo compró el 26 de enero de 2010, y el siguiente, en julio de 2011. Según las escrituras públicas, por cada uno de estas propiedades Abdala Lemus pagó poco más de 4 millones y medio pesos. Sin embargo, el precio comercial actual de las mismas es de 22 millones de pesos.

"En 2012, la compra de inmuebles por parte de Julia Abdalá alcanza niveles desesperados. En julio de 2012 adquirió una casa en Sierra Mojada 523-A, en Lomas de Chapultepec. Tres meses después, octubre de 2012, una más, en Prado Norte 325. Y otros tres meses después, otra, en avenida Tecamachalco 146, Lomas de San Isidro. Esta vez es copropiedad con los hijos de Manuel Bartlett, León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez", abunda el reportaje.

"Este periodo de furor inmobiliario coincide con el regreso al senado de Manuel Bartlett. En marzo de 2015, la pareja del senador lopezobradorista compra otra casa en Las Lomas, en Sierra Vertientes 645. Las propiedades de su pareja fueron omitidas en la declaración patrimonial del director general de la CFE. No están casados", dice la investigación firmada por Areli Quintero.

"En Las Lomas. Media manzana. Son tres casas en una. Uno de sus lados ocupa toda una calle de Sierra Aconcagua en Las Lomas de Chapultepec, da la vuelta hacia Paseo de las Palmas y termina a la mitad de esa avenida. Una mansión. Desde el aire pueden verse sus amplios jardines y palmeras y varias construcciones que ocupan los más de 2000 metros de terreno", abunda el reportaje publicado en el medio digital de Loret de Mola Álvarez.

"En el registro público de la propiedad, esa casa ocupa los números 510 y 520 de la calle Sierra Aconcagua. En avenida de Las Palmas tiene el número 1410. Para quedarse con las tres propiedades, constituyeron una empresa llamada Cawaret SA de CV, y al día siguiente compraron la casa de Sierra Aconcagua 510. Según esto, pagaron 4 millones de pesos", detalla la investigación periodística.

"Inicialmente la empresa compradora, Cawaret, no. Tenía nada que ver con los Bartlett. Pero poco a poco se fueron dando a conocer. León Manuel Bartlett, hijo del funcionario federal, se hizo comisario del Consejo de Administración, y su tía apoderada legal. Luego el propio Bartlett fue apoderado legal. Y sus dos hijos, Alejandra y Leon Manuel, consejeros, vocales y apoderados. Hasta el yerno entró de secretario del Consejo", se afirma en el reportaje.

"León Manuel y Adriana Bartlett Álvarez, hijos del primer matrimonio de Manuel Bartlett, fueron inscritos en el Registro Público con cinco propiedades. Las propiedades a nombre de León Manuel empezaron a surgir cuando él cumplía 24 años y salía de la universidad. Tres terrenos, uno de 10,000 metros cuadrados, en diciembre del 2010. Siguiente año, enero del 2001, compró uno mas de 2 mil 249 metros cuadrados. Tercero, de mil 959 metros cuadrados", se lee en la investigación.

"En total, a sus 24 años de edad, el hijo de Bartlett ya tenía 14 hectáreas ni más ni menos que en Valle de Bravo. En diciembre de 2012, Leon Manuel Bartlett adquiere otra casa en Las Lomas, calle Sierra Fría. Y en julio de 2017, una más, en Cuarta Cerrada de Juárez 59, colonia Contadero. Alejandra Batlett, la hija, es propietaria desde 2016, en Lomas de Chapultepec, calle Sierra Nevada 410", dice el reportaje.

"Julio de Regil Abdala, hijo del primer matrimonio de la pareja de Manuel Bartlett, es dueño de un departamento en Polanco, en Seneca 350, esquina con Presidente Mazaryk. Se quedó con ella a los 24 años, trabajando como asesor en la CFE. El usufructo es de su mamá, Julia Abdala de Bartlett. Veinticinco casas después, el imperio inmobiliario de la familia luce potente. Algo así como Bartlett Bienes Raíces", finaliza la investigación.