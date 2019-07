AMLO respalda la Ley Garrote de Tabasco

No se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades, asegura

Sinembargo.MX

30/07/2019 | 10:11 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la denominada “Ley Garrote”, la cual fue avalada por el Congreso de Tabasco y contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes realicen manifestaciones.

Señaló que uno de los propósitos de esta reforma es terminar con las extorsiones y la corrupción en todos los niveles.

Durante su conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que la reforma al Código Penal tabasqueño no afecta los derechos humanos ni limita las libertades de los ciudadanos, e insistió en que deben aprobarse “las leyes que sean necesarias” para frenar la corrupción en todos los niveles, no sólo entre los gobernantes.

“Hay que proteger los derechos de los ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, a la manifestación, la libertad en general. Tengo el informe de que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos”, afirmó.

El mandatario señaló en que uno de los propósitos de la llamada “Ley Garrote”, promovida por el Gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, es frenar las extorsiones en la entidad, lo que ayudará a erradicar la corrupción en todos los niveles y no sólo en las esferas más altas.

“Creo que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden ese es el motivo de esta legislación”, dijo.

Finalmente, el Presidente de la República afirmó que si no se penaliza la extorsión, podría suceder que se acabe con la corrupción entre la clase política, pero no entre los ciudadanos.

“¿Qué puede pasar en el mediano plazo? Que limpiemos arriba, que no hay corrupción tolerada y me diga un empresario, un comerciante, ‘el Presidente está en la luna, en otro planeta, porque a mí me extorsionan, yo sigo padeciendo de la corrupción’. Es acabar con la corrupción comenzando arriba, para dar el ejemplo”, declaró.

TABASCO AVALA LEY GARROTE

El Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, aprobó ayer lunes la llamada #LeyGarrote, propuesta por el también Gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La reforma al Código Penal de esa entidad, de la que también es oriundo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

La negativa para frenar la llamada #LeyGarrote y la discusión del dictamen en el Congreso de Tabasco, provocó protestas. Un grupo de ciudadanos que ingresaron al salón de plenos del edificio legislativo acompañó a los legisladores que aprobaron la nueva ley con gritos de “traidores”, “vendidos” y “nos vemos en 2021”.

La nueva Ley fue aprobada con más de 20 votos a favor.

El dictamen, presentado el viernes pasado, desató protestas no sólo en Tabasco sino a nivel nacional, por lo que lo opositores consideraron una “Le Antimarchas” y busca frenar a quien pretenda manifestarse contra el Gobierno de López Hernández, por lo que en las redes sociales se le bautizó como #LeyGarrote.

La iniciativa de Ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.

Esta determinación, bautizada por los partidos de oposición como #LeyGarrote, modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.