AMLO revela carta que le envió mamá de El Chapo

La madre del capo pide también para ella una visa humanitaria

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en su cuenta de Twitter la carta que le envió María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, en la que le solicitó su ayuda para obtener una visa humanitaria y poder visitarlo en Estados Unidos, donde el capo sinaloense se encuentra preso.

El Mandatario federal rectificó sobre lo que dijo este mismo día en su conferencia matutina acerca de la misiva.

"Dije que la primera parte de la petición la atenderá la Secretaría de Gobernación. Omití que la gestión de visas humanitarias ante EUA para sus hijas, la incluye a ella", indicó López Obrador, en un tuit en el que anexo la imagen de la carta.

"Dije que la primera parte de la petición la atenderá la Secretaría de Gobernación. Omití que la gestión de visas humanitarias ante EUA para sus hijas, la incluye a ella".

En su misiva, Loera Pérez se dice una "madre afligida y desesperada", por lo que le pide al Presidente su intervención para que puedan obtener la visa ella y sus hijas, para viajar a EE.UU., ya que "tengo sin verlo [al Chapo] más de cinco años y mi avanzada edad y el no poder verlo únicamente mi fe en Cristo Jesús me mantiene viva", señaló.

La misiva de la madre de "El Chapo" finaliza suplicando que su hijo sea repatriado a México, además de que a López Obrador le envía "un fraternal saludo de su parte y de su familia y les enviamos toda clase de bendiciones para que lleve a nuestro país por el rumbo de la Justicia y la Paz".

López Obrador reveló este mismo viernes que en su visita de la semana pasada a Badiraguato, Sinaloa, recibió una carta de parte de la madre del capo sinaloense, quien recientemente fue declarado culpable por un jurado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, de 10 cargos relacionados con el narcotráfico, por lo que podría purgar una condena perpetua en Estados Unidos y enviado a la prisión de máxima seguridad (ADX), en Florence, Colorado.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo que la mamá de Guzmán Loera, de 90 años de edad, le solicitó apoyo judicial para su hijo.

Además, informó que se pidieron visas humanitarias para que Armida y Bernarda, hermanas de "El Chapo", puedan viajar a Estados Unidos, para lo que ya dio instrucciones “de que se procediera”.

“En efecto fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzman Loera, y cómo toda madre me pidió apoyo para su hijo en lo jurídico, y me hicieron un planteamiento, y, también en la parte humanitaria. En lo segundo que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos, di instrucciones de que se procediera”, señaló el presidente López Obrador.

El Mandatario federal que en lo jurídico corresponde en una prima instancia a la Secretaria de Gobernación (Segob), a la Fiscalía General de la República (FGR) y Poder Judicial, por lo que adelantó que se habrá de entregar el escrito correspondiente.

En un inicio, López Obrador señaló que la madre de "El Chapo" no pidió ser incluida en el apoyo para trasladarse a Estados Unidos, donde Guzmán Loera se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, desde el 19 de enero de 2017, cuando fue extraditado.