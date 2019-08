AMLO revela que encontraron pequeÃ±ita y sofisticada cÃ¡mara que lo espiaba en Palacio Nacional

AMLO revela que encontraron pequeñita y sofisticada cámara que lo espiaba en Palacio Nacional

El Mandatario federal descartó que se vaya a iniciar una investigación al respecto, porque no tiene tiempo para dedicarse a ese tema

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontró una cámara que grababa en una sala de reuniones en Palacio Nacional, sin embargo, descartó que se vaya a iniciar una investigación al respecto, porque no tiene tiempo para dedicarse a ese tema.

El mandatario nacional hizo dicha revelación durante su conferencia de prensa matutina, después de ser cuestionado sobre qué se hará con funcionarios de pasadas administraciones que continúan laborando en la presente gestión y además proveen de información a adversarios de su Gobierno.

"Hace unos días en una de las salas de la oficina se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, estaba grabando en la sala, aquí en Palacio, no en mi despacho, en una de las salas donde hay reuniones [...] ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos pues es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"No, no, no, nada [no se puede investigar], nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo y no lo vamos a hacer, ¿para qué se mete uno en eso? Pues se quita, y ya adelante, son prácticas del antiguo régimen, imagínense investigar de dónde viene eso [...] Estoy haciendo mi Informe, no tengo tiempo para ocuparme de eso, quítenla y para adelante", acotó el político tabasqueño.

Un reportero cuestionó a López Obrador sobre el caso de dos funcionarios en Nacional Financiera (NAFIN), Miguel Arturo Fernández Moreno y Salvador Musalem Santiago, de que hay reportes de que filtran información a Eduardo del Río Holguín, ex secretario particular de José Antonio Meade Kuribreña, y a Vanessa Rubio Márquez, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Acerca de que filtren información, yo no lo veo delicado, porque el que nada debe nada teme [...] Si existen funcionarios que dan información a nuestros adversarios, ¿qué van a decir? Nada. O lo del tema de la longaniza por poner un ejemplo o esto de que se pagaban para las preguntas aquí en las conferencias, no tienen efecto", sealó el presidente.

"Mi recomendación", dijo, "es que si cumplen, sin son profesionales, si son honestos, deben continuar, si están maleados, si no trabajan, si son deshonestos, pues no se tiene que tener a esos servidores públicos, pero va a depender de cada representante de área, secretaría o entidad de la administracion pública, eso lo están viendo los responsables", abundó López Obrador.

"Acerca de que se filtre información yo no leo veo tan delicado porque el que nada debe nada teme, hay veces que tenemos reuniones y se cuida de que no estén grabando, pero la verdad no nos debe importar porque todo lo que decimos debe ser de dominio público", insistió el mandatario nacional.